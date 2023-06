«Apropos» – der tägliche Podcast – Das Erbe von Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Ein Rückblick auf sein Leben, seine Karriere und auf das, was er der italienischen Politik hinterlässt. Mirja Gabathuler als Host , Marc Beise als Gast Laura Bachmann

Abonnieren Sie diesen Podcast: auf Apple Podcasts , Spotify oder Google Podcasts .

Viermal war er Ministerpräsident von Italien. Silvio Berlusconi wurde immer wieder gewählt, trotz regelmässigen Skandalen, trotz Rechtsverfahren, trotz politischen Niederlagen. Mit seiner rechtspopulistischen Partei Forza Italia hat er die italienische Politik jahrzehntelang geprägt – und damit auch das internationale Image des Landes.

Jetzt ist Silvio Berlusconi im Alter von 86 Jahren verstorben. Was war er für ein Mensch? Warum war seine politische Karriere so erfolgreich? Welche seiner Skandale geraten nicht in Vergessenheit? Und was hinterlässt er der italienischen Politik? Diese Fragen beantwortet Italien-Korrespondent Marc Beise in einer neuen Folge «Apropos», des täglichen Podcasts des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia. Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.



«Apropos» – der tägliche Podcast Politisch, persönlich, nah: «Apropos», der tägliche Podcast des «Tages-Anzeiger» und der Redaktion Tamedia, beleuchtet Themen und Hintergründe, die bewegen. Sie können «Apropos» kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts hören und abonnieren.

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Laura Bachmann ist Produzentin und Gast-Moderatorin des täglichen Podcasts «Apropos». Mehr Infos @laurajbachmann

Fehler gefunden?Jetzt melden.