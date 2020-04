Jahresrechnung 2019 Seuzach – Das Ergebnis ist schlechter als erwartet Um rund 700’000 Franken hat die Gemeinde das Ergebnis in der Jahresrechnung 2019 verfehlt. Grund seien vor allem höhere Kosten, sagt die Exekutive. Nadja Ehrbar

Einiges schlechter als gedacht: So sieht die Jahresrechnung 2019 in Seuzach aus. Foto: Heinz Diener

Ein Plus von rund 800’000 Franken hatte die Gemeinde Seuzach in ihrem Budget 2019 vorgesehen. In der Rechnung resultiert nun lediglich eines über 185’000 Franken. Und dies bei einem Aufwand von 35,89 Millionen Franken. Somit schliesst das Zahlenwerk gegenüber dem Budget um rund 600’000 Franken schlechter ab. Das schreibt der Gemeinderat in seinem neusten Verhandlungsbericht.