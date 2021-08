1:0 gegen Wiesendangen – Das erste Derby geht an Veltheim Zum Saisonauftakt in der 2. Liga bezwingt Aufsteiger Veltheim bei nasskaltem Wetter den FC Wiesendangen dank einem frühen Tor verdientermassen 1:0. Urs Kindhauser

Das einzige Tor fiel früh: Christian Schiess liess Wiesendangens Goalie Ramon Frauenfelder keine Chance. Foto: Urs Kindhauser

Man hätte sich einen lauschigeren Augustabend vorstellen können für den Saisonstart in der 2. Liga. Doch es fühlte sich an wie Herbst, als der Regen pünktlich auf den Spielbeginn wieder stärker wurde. Aber es fühlte sich eben auch an wie ein «richtiges» Derby, das sich Veltheim und Wiesendangen auf dem immer holprigeren Rasen des Flüeli lieferten: hart, umkämpft, manchmal giftig und bis zum Schluss spannend. Nichts für Liebhaber des gepflegten Fussballs, sehr wohl aber etwas für Bewunderer harter und verbissener Arbeit.

Schiess trifft nur einmal

Das einzige Tor der Partie fiel schon in der 12. Minute: Marvin Rutschmann brach auf der rechten Seite durch und bediente Christian Schiess mustergültig. Der brauchte nur noch den Fuss hinzuhalten. Schiess rückte sich danach immer wieder im Mittelpunkt. In der Schlussphase vor allem weil ihm das zweite Tor einfach nicht gelingen wollte. Mal traf er den Aussenpfosten, mal brachte er den Ball nicht zum freien Mitspieler vors Tor und in der Nachspielzeit blieb er vor dem leeren Gehäuse – Wiesendangens Goalie Ramon Frauenfelder war nach vorne geeilt, um den Ausgleich noch erzielen zu helfen – am Verteidiger Nik Grabo hängen. Schiess war freilich nicht der einzige «Chancentod» in den Reihen des SC Veltheim. Ebenfalls in der Nachspielzeit scheiterte Diego Ciccone mit einem Foulpenalty an Frauenfelder.