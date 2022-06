Regionalturnfest Wiesendangen – Das erste Festwochenende in Bildern Das Regionalturnfest lockte übers Wochenende über 1000 Turnerinnen und Turner nach Wiesendangen.

Vertreter der Trägervereine aus Wiesendangen, Thalheim, Oberwinterthur und Hegi beim Einmarsch auf das Festareal. Foto: PD

Die Teilnehmenden am ersten Wochenende des Regionalturnfests (RTF) in Wiesendangen haben laut dem OK bereits am ersten Festtag bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Normalerweise sei das erst am zweiten Wochenende der Fall – wenn die Vereinswettkämpfe stattfinden. Am Samstag und Sonntag standen aber vorerst die Einzelwettkämpfe, die Vereinswettkämpfe der Jungen- und Mädchenriegen und die kantonalen Meisterschaften im Vereinsturnen auf dem Programm. Daran teilgenommen haben mehr als 1000 Turnerinnen und Turner im Alter von 8 bis 80 Jahren.

Am ersten von zwei Festwochenenden standen unter anderem die Einzelwettkämpfe auf dem Programm. Foto: PD

Zu einem Turnfest gehören immer auch Wettkämpfe im Geräteturnen. Foto: Harald von Mengden ©

Und zu Wettkämpfen im Geräteturnen gehört immer auch Magnesium. Foto: Harald von Mengden ©

Zwei Mitglieder des TV Rickenbach beim Paarturnen. Foto: Harald von Mengden ©

Auch die kantonalen Meisterschaften im Vereinsturnen wurden bereits am ersten Wochenende ausgetragen – hier die Damenriege des TV Wetzikon bei ihrem Auftritt. Foto: Harald von Mengden ©

Auch Vereinswettkämpfe für Jungen- und Mädchenriegen standen bereits auf dem Programm. Foto: PD

Aber auch ältere Turnerinnen und Turner waren in Wiesendangen willkommen. Die Altersspanne reichte von 8 bis 80 Jahren. Foto: Harald von Mengden ©

Laut Organisationskomitee lobten die Festbesuchenden das übersichtlich und hübsch gestaltete Festareal in Wiesendangen, das man durch dieses Tor betreten kann. Foto: Harald von Mengden ©

Eine Kugelstosserin vom TV Thalheim stellt ihre Wurfkraft unter Beweis. Foto: Harald von Mengden ©

Die Festwirtschaft ist am ersten Wochenende bereits gut in die Gänge gekommen. Foto: PD

Freiwillige Helferinnen und Helfer kümmern sich darum, dass die Besuchenden auch am zweiten Wochenende ein sauberes Festareal vorfinden werden. Foto: Harald von Mengden ©

zim

