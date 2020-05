Fitnesscenter Winterthur – Das erste Training nach der Bratpfannen-Hantel So trainiert es sich in den wiedereröffneten Zentren: mit weniger Geräten, abgesperrten Duschen, viel Desinfektion und manchmal dummen Fragen. Nicole Döbeli

Nach zwei Monaten Sport zu Hause gehts zum ersten Mal wieder ins Fitnesscenter. Foto: Enzo Lopardo

Das Licht ist an in meinem Fitnesscenter. Wo die letzten zwei Monate nur dumpfe Dunkelheit hinter den Glastüren wartete, sehe ich jetzt wieder Trainierende auf Geräten und das Personal in den gewohnt feuerroten T-Shirts von Basefit. Von weitem macht das Ganze einen sehr alltäglichen Eindruck. Beim Näherkommen finden sich auf dem Boden vor dem Einlass die mittlerweile allgegenwärtigen Abstandskleber, und ich kann sehen, dass die Geräte umgestellt worden sind.