Die Historie

England wurde 1966 Weltmeister, Frankreich 1998 und 2018. So viel zu den Erfolgen beim grössten Turnier. Insgesamt trafen die zwei Teams 32-mal aufeinander, erstmals vor bald 100 Jahren.

Nun könnte man glauben, dass in Zeiten der Nations League alle paar Wochen ein Duell zwischen den beiden Teams ansteht, aber so ist es nicht: In den letzten zehn Jahren gab es Frankreich – England gerade zweimal, seit der Jahrtausendwende sind es immerhin acht Aufeinandertreffen. Und dass die Teams in einer K.o.-Phase eines grossen Turniers gegeneinander spielten, passierte noch überhaupt nie.

Die letzte Partie war ein Freundschaftsspiel, stattgefunden hat es im Juni 2017 und die Franzosen gewannen 3:2. Harry Kane traf doppelt für England, die Torschützen der Franzosen hiessen Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti und Djibril Sidibé, dabei ist heute nur noch Dembélé.