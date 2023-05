Fahrverbot beim Reitplatz in Winterthur – Das Fahrverbot bleibt, der Ärger auch Der Stadtrat verhängt ein unbefristetes Fahrverbot beim Reitplatz nach «gut angelaufenem» Versuch. Der Präsident des FC Töss widerspricht. Und der Wirt des Restaurants schmeisst hin. Delia Bachmann

Wer auf der Reitplatzstrasse unberechtigt ins Fahrverbot fährt, muss mit einer Busse von 140 Franken rechnen. Foto: Madeleine Schoder

Das Reitplatz-Areal in Töss zieht gerade im Sommer viele Ausflügler an. Es lockt mit Sportplätzen im Wald, einem Pumptrack, Badestellen und Wanderwegen der Töss entlang sowie einem Restaurant. Entsprechend viel Verkehr gibt es an schönen Wochenenden. Zuweilen kam es zum Kollaps. Die Autos parkierten wild rechts und links der Zufahrtsstrasse. An manchen Tagen war der Weg so zugestellt, dass Feuerwehrautos und Ambulanzen nicht durchgekommen wären. Der Verkehr im Naherholungsgebiet beschäftigt die Stadt seit Jahren.