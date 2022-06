Zürcher Quarantänelager von 1945 – Das fast vergessene Flüchtlingslager im Hallenstadion Notunterkünfte in Sporthallen – das gab es in Zürich schon einmal. Die Zeitzeugin Lilian Moschin erinnert sich, und eine Spurensuche beginnt. Hélène Arnet

Lilian Moschin erinnert sich, wie sie früher mit ihrem Vater Flüchtlinge im Hallenstadion besucht hat. Foto: Dominique Meienberg

Nie mehr wollte Lilian Moschin solche Bilder sehen: Kriegsflüchtlinge, die in Zürich in Sporthallen untergebracht werden müssen. Doch jetzt sind diese Bilder wieder da – die Zürcher Saalsporthalle wurde zur Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine. Das weckt Erinnerungen: Sie ist fünf oder sechs Jahre alt, an der Hand ihres Vaters Godi Kaufmann. Sie gehen vom Bahnhof Oerlikon, wo die Familie wohnte, zum Hallenstadion. «Es war eine halbe Völkerwanderung, alle hatten Äpfel in den Taschen, um diese den Flüchtlingen zu geben, die dort untergebracht waren.»