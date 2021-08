Start in die Musikfestwochen Winterthur – Das Festival-Feeling ist zurück Grüner, weitläufiger, entspannter: Die Musikfestwochen verteilen sich in diesem Jahr quer über die ganze Stadt. Festivalstimmung kam beim Auftakt gestern trotzdem auf. Till Hirsekorn , Andrea Thurnherr

Start der Musikfestwochen – Konzert der Band A im Rychenbergpark. Foto: Madeleine Schoder

Da ist es wieder, das Musikfestwochen-Lächeln, das aufsetzt, wer erstmals wieder aufs Festivalgelände schlendert. Erst recht an einem so schönen Sommerabend. Und erst recht nach dieser langen unfreiwilligen Pause. Die MFW sind zurück! Neu und anders. Aber das Publikum, so scheint es, hat sich beim Auftakt am Mittwochabend sofort angefreundet mit der neuen Kulisse im Rychenbergpark. Saftig-grün, lauschig und weitläufig ist es hier. Statt bunte Fassaden der Steibi-Piazza rahmen mächtige Bäume das Gelände.

Der Park ist weitläufig und hat ein recht steiles Gefälle – was die Besucher sofort für sich entdecken. Zuoberst, am Fusse der Villa Rychenberg, saugen die Leute sitzend die Open-Air-Atmosphäre auf, geniessen, dass sie hier den neuen Überblick haben und ihre Momos jetzt auch liegend verdrücken können. «Einfach super», sagt Linda. «Endlich sehen auch kleine Menschen wie ich etwas!» Das Gedränge auf der dicht gepackten Steinberggasse vermisse sie gerade überhaupt nicht. «So schön! Hier auf der Wiese kann man sogar barfuss herumlaufen.»