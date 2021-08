Das Street-Parade-Wochenende – Das findet am Wochenende trotzdem statt Zürcher Clubs haben sich zusammengeschlossen, um die grosse abgesagte Technosause indoor zu zelebrieren. Es soll aber auch auf der Strasse etwas los sein. David Sarasin

Eine grosse Menschenansammlung wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Foto: Fabienne Andreoli

Raverinnen und Raver rund ums Seebecken und in den Strassen und Clubs der Stadt. Wohin man geht, hört man Bässe. In Zürich würde am Samstag mit der Street Parade eigentlich das grosse jährliche Partywochenende anstehen. Doch die Musik darf aufgrund der Corona-Schutzmassnahmen auch in diesem Jahr nicht spielen. Das wurde im Juni bereits bekannt.

Grossanlässe in Zürich Street Parade 2021 ist abgesagt Trotzdem wird in Zürich am Tag der Street Parade besonders gefeiert. «Wie Weihnachten und Ostern

hat der Tag einen fixen Platz in unserem Event-Kalender. Auch wenn die Street Parade nicht stattfindet, bei uns findet sie statt», schreibt Alexander Bücheli, Geschäftsführer der Bar- und Clubkommission Zürich, in einer Meldung.

