Fotomuseum Winterthur – Das Fotomuseum wird saniert und schliesst für anderthalb Jahre Die Vermittlungsangebote laufen jedoch weiter. Und im Frühjahr 2024 ist das Fotomuseum zu Gast in den Räumen der Fotostiftung. Helmut Dworschak

Visualisierung des neuen Fotomuseums Winterthur. Hinter dem weissen Gebäude ist der neue Ausstellungsraum zu sehen. Visualisierung: Nightnurse Images, Zürich

Ende Juni sind die Büros und Arbeitsräume des Fotomuseums an der Grüzenstrasse 44 schon leer geräumt, das Inventar wurde eingelagert. Die grosse Ausstellungshalle allerdings gleicht einem Werkraum. Holzlatten liegen am Boden, in der Mitte steht ein grosses Gerüst, daneben ein improvisierter Tisch. Hier wird offensichtlich gearbeitet. Der Fotograf und Designer Nicolas Polli bereitet die Halle für das Abschiedsfest mit Konzerten, Installationen und Performances vor. Er betreibt dabei auf vorbildliche Weise Recycling: Das Material für die Installationen finde er im Keller des Gebäudes, sagt Nadine Wietlisbach, Direktorin des Fotomuseums. An der Wand stehen Pollis grossformatige Fotos von Lebensmitteln, etwa aufeinandergespiesste Zucchetti, die auf Zeit und Vergänglichkeit anspielen.