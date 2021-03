Schwimmbad Andelfingen – Das frisch sanierte Kinderbecken beschädigt Kaum waren die Arbeiten in der Badi fertig, machten sich ein oder mehrere Unbekannte am Planschbecken zu schaffen. Die Gemeinde hat Anzeige eingereicht. Eva Wanner

Die Täterschaft hinterliess Spuren, als wäre sie durch das Becken gefahren mit Rollbrettern oder Scootern. Foto: PD

«Ich verstehe einfach nicht, wie man so etwas machen kann», sagt Stephanie Amsler, Gemeinderätin und Präsidentin der Schwimmbadkommission von Andelfingen.

Am Sonntag war sie noch in der Badi, um sich das frisch sanierte Kinderbecken anzusehen. Erst 2013 war es erneuert worden, nun mussten aber diverse Baumängel behoben werden. 146’000 Franken haben die Gemeinden Kleinandelfingen und Andelfingen für die dringende Sanierung bewilligt, die in diesem Winter ausgeführt wurde. Amsler machte Fotos vom Planschbecken, der Grossteil der Arbeiten daran ist abgeschlossen, das Bädli erstrahlte in neuem Glanz.