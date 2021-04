Grosse Pläne im Tösstal – Das ganze Weberei-Areal wird umgenutzt Die Gründerfamilie Jucker hat ihre stillgelegte Weberei Grünthal in Saland verkauft. Die Investoren kennen sich mit der Umnutzung alter Industriegebäude bestens aus. Heinz Zürcher

Auf dem Areal der Weberei Grünthal soll Raum für Gewerbe und Wohnen entstehen. Links die Fabrik, rechts hinten die Fabrikantenvilla. Foto: Marc Dahinden

Seit 1988 die Maschinen abgestellt wurden, ist es still geworden in der Weberei der Unternehmerfamilie Jucker. Nur als das Schweizer Fernsehen 2014 das historische Gebäude für die Sommerserie «Anno 1914» in Beschlag nahm, kam für kurze Zeit Leben in die Gemäuer der einstigen Fabrik. Alte Webstühle wurden zum Laufen gebracht, und auch in der angrenzenden Villa der Besitzer wurde gedreht. Als Vorlage diente unter anderem ein Buch von Hans-Felix Jucker, der mit seinem Bruder Jacques die Firma ab 1963 geleitet hatte.

In Juckern, wie man das Gebiet auch nennt, wird nun aber wieder in die Zukunft geschaut. Denn Hans-Felix Jucker und die Erben Jacques Jucker haben ihre J. Jucker AG einer Investorengruppe verkauft. Das bestätigt Andreas Honegger, einer der Investoren und nun Verwaltungsratsmitglied der neu formierten J. Jucker AG. Ein Verkaufspreis wird nicht genannt.