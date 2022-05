Tiefere Preise für Haushalte – Das Gas wird in Zürich wieder günstiger Der Gaspreis hat sich in Zürich innerhalb von sechs Monaten mehr als verdoppelt – auch wegen des Kriegs in der Ukraine. Jetzt sinken die Heizkosten erstmals wieder leicht.

Die Preise für Gas werden per 1. Juni um 1,2 Rappen pro Kilowattstunde gesenkt. Foto: Keystone

Der Zürcher Gasversorger Energie 360° senkt die Gastarife für Haushalte. Die Preise würden per 1. Juni um 1,2 Rappen pro Kilowattstunde gesenkt, sagte ein Unternehmenssprecher. Damit kostet das Standardprodukt für einen durchschnittlichen Heizkunden mit einem Mehrfamilienhaus ab Mittwoch 14,3 Rappen die Kilowattstunde.

Nach dem starken Preisanstieg Ende März seien die Beschaffungspreise für Gas wieder etwas gesunken, schreibt Energie 360°. Dieser Preisvorteil werde nun an die Kundinnen und Kunden weitergegeben.

Beim Gasversorger Energie 360° – der früheren Erdgas Zürich – hatte sich der Preis zuvor per 1. April innerhalb von sechs Monaten mehr als verdoppelt. Bereits seit dem vergangenen Herbst war es an den europäischen Energiemärkten zu einem starken Preisanstieg gekommen. Die Turbulenzen hatten sich mit dem Ukraine-Krieg noch weiter verstärkt. Die Preise seien in der Folge der Invasion Russlands Ende Februar «extrem» gestiegen, hiess es.

Ende April hatte der Sprecher von Energie 360° dann gesagt, die angespannte Lage an den Märkten werde sich auch in nächster Zeit in volatilen Preisen bemerkbar machen. In der aktuellen Situation könnten die Gaspreise nicht mehr über mehrere Monate festgelegt werden. «Wir beurteilen die Lage laufend neu und passen die Gaspreise wenn nötig vorübergehend monatlich an.» Per 1. Mai gab es aber keine weitere Erhöhung. Nun sinken die Preise per 1. Juni gar wieder etwas.

Nach wie vor empfehle Energie 360° zudem allen Kunden: «Wer jetzt aus russischem Gas aussteigen will, sollte die Gasheizung ersetzen und auf erneuerbare Heizungslösungen umsteigen.»

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.