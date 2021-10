Geschichte der Madeleines – Das Gebäck, das nicht nur Schriftsteller um den Verstand bringt Einfache Zutaten, eine hübsche Form und behaftet mit abenteuerlichen Legenden: Auf den Spuren von Marcel Prousts Madeleines. Nina Kobelt

Die echten Madeleines kommen aus Commercy, wo sie einst einen adeligen Fan für sich gewinnen konnten. Foto: Guillaume Ramon / CDT

Ein König wird Fanboy, ein Mädchen wegen ein paar einfacher Zutaten berühmt, und ein Autor erinnert sich an glückliche Kindertage. So ungefähr geht die Geschichte der Madeleines, dieses Teegebäcks, an dem sich niemand die Zähne ausbeisst – es ist herrlich weich –, an dem man aber gut scheitern kann. Wenn man es selber macht. Trotzdem bon courage!

Die besten werden in Commercy gebacken, das liegt an der Route Paris-Strassburg, und auch das hat ihren Bekanntheitsgrad in die Höhe getrieben. Die Bahnlinie wurde Mitte des 19. Jahrhunderts eingeweiht, und die höhere Pariser Gesellschaft war verrückt nach den kleinen, süssen Schiffchen, die so schön golden schimmern und duften, als ob sie direkt vom Himmel gefallen wären. Aber von Anfang an.