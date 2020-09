Gedanken zum Bettag – Das Gebet in der Pandemie Der Eidgenössische Dank-, Buss- und Bettag ist in dieser speziellen Zeit eine besondere Herausforderung. Nützt denn das Beten? Arnold Steiner*

Fenster der Stephanuskirche in Spiegel bei Bern. Foto: PD

Zu meinen wichtigsten Erfahrungen während des Lockdown gehört das Glockengebet. Wir regten in Veltheim dazu an, wenn das Betzeitglöcklein drei Minuten läutet, jeweils einen Moment innezuhalten, ein Unservater zu beten sowie eine bestimmte Liedstrophe zu singen. Diese Aktion hatte eine überraschend grosse Wirkung. Denn das Beten zu festen Zeiten, nämlich um 7, 11, 16 und 19 Uhr, rhythmisierte den Tag, der seine gewohnten Strukturen verloren hatte. Und es stiftete Gemeinschaft unter denen, die sich im Moment des Betens miteinander verbunden fühlten. Die Verbundenheit im Geist war stärker als viele virtuelle Gemeinschaften. So war das Beten mit den Kirchenglocken ein Stecken und Stab in der Verunsicherung. Wir machten die Erfahrung, dass Beten Halt gibt.

Vertrauen in die Widerstandskraft

Der offizielle Bettag findet etwa ein halbes Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie statt. Was kann das Beten jetzt noch bringen? Eine gute Gebetsweise ist das «Gebet der liebenden Aufmerksamkeit». Wir schauen mit liebevoller Aufmerksamkeit zurück und fragen: Wo finden wir Grund zum Danken? Als ich so auf die letzten Monate zurückblickte, wurde ich dankbar dafür, dass das Gesundheitswesen nie überfordert war, und dafür, dass die Krise bisher geordnet bewältigt werden konnte. Dazu haben ganz viele Menschen beigetragen, die ich hoch achte. Obwohl vieles noch schwierig ist, danke ich für das Gute und empfinde dabei eine heitere Freude.

Beten führt über das Danken weiter zur Busse, das heisst zur Umkehr, zum Anders-Denken. Wer in der Pandemie betet, fasst seine Ängste in Worte und kann sie damit ein Stück weit bannen. Er fasst Vertrauen, denn er spürt die göttliche Gegenwart, die alles trägt und ihn bedingungslos liebt. Damit wird ein kritisches Umdenken eingeleitet. Aktuell gilt bekanntlich die Strategie der Prävention, das heisst, die Ausbreitung des Virus soll um jeden Preis verhindert werden. Das ist aber nur möglich in einem Klima der Angst. Doch was geschieht, wenn die Leute beginnen, die Angst zu verlieren und auf die Resilienz zu vertrauen? Werden sie dann noch Massnahmen befolgen, die ihnen und anderen schaden? Wohl kaum, sondern eher einen vernünftigen Mittelweg zwischen Prävention und Immunisierung suchen, der weiterführt. Sie denken um.

Frei, kritisch zu denken

Vom Umdenken führt das Beten schliesslich zur Fürbitte, wieder einer anderen Weise zu beten. Dabei geht es nicht um Magie oder Esoterik. Wer für andere zu Gott betet, der nimmt die Not der Mitmenschen wahr und wünscht ihnen Wohlergehen. Aktuell werden wir sowohl an diejenigen denken, die an Corona schwer erkranken, als auch an die, welche unter den präventiven Massnahmen psychisch, sozial und materiell leiden, zum Teil massiv. In der Fürbitte verdrängen wir die Sorgen nicht, sondern machen uns bereit, als Mitarbeiter der Vorsehung Gottes selber für die Leidenden einzustehen.

Was also nützt es, in der Pandemie zu beten? Es gibt Halt, wenn plötzlich alles anders ist. Es macht aufmerksam und dankbar für das Gute. Es macht frei, kritisch zu denken und Lösungen zu suchen, die nicht einseitig auf Angst, sondern auch auf Hoffnung gründen. Und es fördert die Hilfsbereitschaft denen gegenüber, die es jetzt besonders schwer haben. Ich erinnere mich an den Bettag vor einem Jahr. Damals stiegen reformierte, katholische und freikirchliche Christen auf den Heiligberg und wünschten der Stadt und der Umgebung von Winterthur den Segen des dreieinen Gottes. Was das nützt, ist eine Glaubensfrage, aber es förderte die Zuversicht und den Geist des Friedens.