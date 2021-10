Aufgefallen an der A4 – Das Geheimnis des grünen Streifens Unter einer breiten Betonbrücke kommt kein Regen hin – also wächst dort auch nichts. Doch an der Weinlandautobahn gibt es eine schmale Ausnahme. Markus Brupbacher

Unten der grüne Pflanzenstreifen, darüber der schmale Spalt zwischen den zwei Betonbrücken, durch den das Regenwasser tropft. Foto: Markus Brupbacher

Wer von Riet bei Neftenbach zu Fuss nach Oberohringen will, der wandert ein Stück weit auf der Ostseite der Weinlandautobahn A4 entlang Richtung Südosten. Doch plötzlich macht der Feldweg eine scharfe Kurve nach Norden und bringt den Wanderer ab von seinem Weg. Der Grund für den abrupten Richtungswechsel ist die Eisenbahnlinie Winterthur-Schaffhausen.

Doch es gibt einen Ausweg: Ein kleiner Trampelpfad führt weiter unter der Bahnlinie hindurch. Unter der Betonbrücke ist es staubtrocken. Kies und Sand am Boden, nichts wächst an diesem grauen, unwirtlichen Ort – scheinbar. Mitten in der «Wüste» liegt ein Streifen aus saftigem Grün.