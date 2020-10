Wie ist die Idee zu einem Buch entstanden, das sich poetisch der Spiritualität anzunähern versucht?

Als Fachverantwortliche für Spiritualität & Lebenssinn am Institut Neumünster in Zollikerberg gebe ich immer wieder Kurse zu diesem Thema. Beim Versuch zu erklären, was Spiritualität ist, ringe ich jedoch oft nach Worten. Spiritualität ist für mich ein dynamischer Begriff, der sich mir durch seine Bereitschaft zur Veränderung immer wieder auch entzieht. Statt Definitionen liegen mir jeweils eher Gedichte auf der Zunge. Und so habe ich angefangen, jeden Monat ein Gedicht zu existenziellen Fragen und zur Altersthematik auszuwählen und dazu persönliche Anmerkungen und Interpretationsvorschläge zu schreiben. Mir war dabei wichtig, die Lyrik im Alltag von älteren Menschen sprechen zu lassen, um ihnen Mut und Hoffnung zu geben.