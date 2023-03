Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Das geheimnisvolle Rigi-Panorama 1885 erhielt die Stadt ein Geschenk, das sie kaum ablehnen konnte: Ein 45 Meter langes und 5 Meter hohes Gemälde samt Pavillon. Sammlung Winterthur / Andres Betschart

Ansicht des Technikums mit Wegweiser zum Rigi-Panorama, Postkarte um 1898. Eines von über 70’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: bildarchiv.winterthur.ch

Auch im Zeitalter der Fotografie gab es Objekte in dieser Stadt, von denen heute schlicht keine Bilder erhalten sind. Ein solches ist das Rigi-Panorama, das von 1886 bis 1909 hinter dem Technikum stand. Nur ein Bild des Wegweisers ist bekannt, weder das Panorama selbst noch sein Gebäude ist dokumentiert.

Dabei weiss man eigentlich viel über seine Geschichte: Der Fischenthaler Industrielle Johannes Schoch, der in Mailand zu Reichtum gelangt war, liess das 45 Meter lange und 5 Meter hohe Bild in den 1860er-Jahren vom «Landschaftsmaler Meyer in Hottingen» für sein Heimatdorf malen, doch fand es dort kaum Beachtung. Also bot er es der Stadt Winterthur 1885 samt Gebäude als Geschenk an.

Der Stadtrat nahm an, obwohl er ahnte, dass dies kein lukratives Geschäft wird. Aber Johannes Schoch konnte man das Geschenk nicht ausschlagen, hatte er sich doch einige Jahre zuvor massgeblich an der Finanzierung der Tösstalbahn beteiligt. Und es kam wie befürchtet: Der kommerzielle Erfolg blieb aus, und so beschloss der Stadtrat 1906 die Schliessung des Rigi-Panoramas.

1909 wurde der Pavillon abgebrochen, das Panoramabild «verpackt und auf die Seite gelegt», wie das Bauamt dem Stadtrat berichtete. Doch was geschah dann damit? Niemand weiss es – das riesige Gemälde verschwand einfach. Nur die «Rigi-Strasse» beim Technikum erinnerte noch daran, bis sie 1959 aufgehoben wurde. Schade, vielleicht wäre das Rigi-Panorama heute eine Attraktion wie das Bourbaki-Panorama in Luzern!

Fehler gefunden?Jetzt melden.