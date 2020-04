Mieterlass in Winterthur – Das Geschenk der Stefanini-Stiftung Wegen der Corona-Krise hat die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte via ihre Immobilienfirmen über 70 Gewerbetreibenden die Miete erlassen. Marc Leutenegger

Gewerbemieter in Stefanini-Häusern wie hier an der Ecke Steinberggasse und Metzggasse bekommen wegen der Pandemie einen Mieterlass. Foto: Marc Dahinden

Von wem genau der Anstoss für den Erlass der Mieten kam, beantwortet Matthias Meier, Sprecher der Terresta Immobilien- und Verwaltungs AG, ausweichend. «Wir sind alle eins in dieser Frage», sagt er nur und meint damit die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) wie die dazugehörenden Immobilienfirmen, also die Terresta und die Belplan Immobilien AG. «Uns allen war klar, dass durch den Schliessungsentscheid des Bundesrats ein Grossteil der Gewerbemieter ein Problem hat. Zwar kann man mit der Kurzarbeit einen Teil davon beheben, aber die Mieten bleiben ein Klotz am Bein.»