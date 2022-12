Stammzelltransplantation – Das geschenkte Leben Eine Stammzellspende kann für Menschen mit einer schweren Krebserkrankung die letzte Chance sein. Wie es sich anfühlt, ein solches Geschenk zu machen oder zu erhalten – das zeigt die Geschichte von Lars Grogg und Zora Largo. Andreas Bättig

Nachkontrolle: Spender Lars Grogg lässt sich am Zürcher Unispital von Pflegefachfrau Ute Martini Blut abnehmen. Foto: Sabina Bobst

Für Lars Grogg war es ein kleiner Eingriff. Doch für einen anderen Menschen an einem anderen Ort auf dieser Welt womöglich einer, der sein Leben rettete. Vor sechs Jahren hat sich der zweifache Familienvater aus dem Kanton Luzern als Stammzellspender registrieren lassen. Damals erkrankte die Tochter eines Bekannten an Leukämie. Die Eltern baten auf Facebook, sich ins Spendenregister eintragen zu lassen – in der Hoffnung, dass ein passender Spender gefunden würde.

«Ich hatte selbst einen zweijährigen Sohn, der etwa gleich alt war wie dieses Mädchen. Ich habe gedacht: Was ist, wenn es umgekehrt wäre?», sagt der heute 36-Jährige. Nachdem er sich bei Blutspende SRK Schweiz gemeldet hatte, bekam Grogg ein Registrierungs-Kit nach Hause geschickt: Mit einem Wattestäbchen musste er einen Wangenabstrich machen, alles verpacken und das Kit zurückschicken. Fortan war sein genetischer Fingerabdruck in der internationalen Stammzellendatenbank erfasst.

«Wenn ich jemandem helfen kann, gesund zu werden, mache ich das gerne.» Lars Grogg, Stammzellspender

«Als Spender kam ich für die Tochter des Bekannten zwar nicht infrage. Doch ich fand, dass es auch so eine gute Sache ist», sagt Grogg. Denn er sei von Natur aus ein hilfsbereiter Mensch. «Ich habe das Glück, gesund zu sein. Wenn ich jemandem dabei helfen kann, gesund zu werden, mache ich das gerne.»

Warten auf den Anruf

Nach der Registrierung hiess es für Lars Grogg erst einmal warten: Darauf, dass jemand auf der Welt mit dem gleichen genetischen Fingerabdruck auf seine Hilfe angewiesen ist.

Transplantations­medizinerin: «Junge Männer sind als Spender sehr gesucht» Infos einblenden Gayathri Nair (46) hat über zehn Jahre in Kaderfunktionen im Bereich der Stammzelltransplantation/zelluläre Therapien an den Universitätsspitälern Zürich und Basel gearbeitet. Seit 2022 ist sie Medizinische Direktorin des Schweizer Registers für Blutstammzellspender, einer Abteilung der Blutspende SRK Schweiz. Foto: PD Frau Nair, was ist eigentlich eine Stammzellspende? Wenn zum Beispiel jemand an Leukämie erkrankt ist, produzieren seine Stammzellen kranke Zellen. Diese werden mit einer Vorbehandlung, also einer Chemotherapie und gegebenenfalls einer Bestrahlung, zuerst möglichst vollständig zerstört. Danach werden frische, gesunde und möglichst junge Stammzellen eines Spenders in den Körper des Patienten verabreicht. Diese produzieren dann neue, gesunde Zellen und halten gleichzeitig Ausschau nach kranken Zellen, um diese zu vernichten. Wie viele registrierte Spenderinnen und Spender gibt es in der Schweiz? Rund 177’000. Das klingt nach viel. Man muss aber bedenken, dass sehr viele Faktoren übereinstimmen müssen, damit ein Spender oder eine Spenderin für einen Empfänger oder eine Empfängerin infrage kommt. Schweizer Spenderinnen und Spender sind international sehr gefragt. Warum? Weil sie hierzulande sehr gut typisiert sind. Das heisst, es wird genau festgehalten, welche genetischen Merkmale sie haben. So kann sehr gezielt nach passenden Spendern gesucht werden. Welche Spenderinnen und Spender sind besonders gesucht? Junge Männer, weil sie zurzeit mit einem Anteil von nur 35 Prozent untervertreten sind. Was sollte ich beachten, wenn ich mich als Spender registrieren lassen will? Der Entscheid sollte gut überlegt sein. Je später nämlich ein Spender oder eine Spenderin es sich wieder anders überlegt und es somit nicht zu einer Spende kommt, desto heikler bzw. enttäuschender wird es für den Menschen, der dringend auf eine Stammzellspende angewiesen ist. Sie haben gesagt, in der Schweiz gebe es knapp 180’000 registrierte Spenderinnen und Spender. Wie viele von ihnen können dann tatsächlich jemandem helfen? In der Schweiz finden sich pro Jahr rund 70 Menschen für Patientinnen und Patienten im In- und Ausland. Diese Spenderinnen und Spender schenken den Schwerkranken Hoffnung auf ein Weiterleben. Hinweis: Wer sich als Stammzellspender registrieren lassen möchte, kann dies tun unter: blutspende-srk.ch/de

Am 19. August dieses Jahres war es so weit: Auf der Suche nach einem passenden Spender spuckte das System Groggs Namen aus. Wie sich zeigte, passte sein Stammzellen-Fingerabdruck genetisch perfekt zu jemandem, der dringend eine Spende benötigte. Grogg bekam einen Anruf mit der Bitte, sich unverzüglich für weitere Abklärungen im Universitätsspital Zürich zu melden.

Bevor er seine Stammzellen spenden konnte, musste er sein Blut untersuchen und sich einem Medical-Check unterziehen lassen. «Das ist ein schöner Nebeneffekt», sagt er, «man bekommt einen Gratis-Check-up dazu.»

Da der Check keine Auffälligkeiten zeigte, stand der Spende nichts mehr im Weg. Allerdings musste sich Grogg nun noch während fünf Tagen morgens und abends Wachstumsfaktoren spritzen. Damit wird die Produktion von Blutstammzellen angeregt, die aus dem Knochenmark in das zirkulierende Blut abgegeben werden. «Sich selbst Spritzen zu setzen, ist am Anfang ungewohnt, aber mit der Zeit ging es ganz gut.» Nebenwirkungen habe er kaum gespürt.

An einem Dienstagmorgen im September reiste Grogg ins Unispital in Zürich. Dort wurde er an eine Maschine angeschlossen, die aus seinem Blut die Stammzellen filterte.

«Wie eine aufwendigere Blutspende»

Über einen Venenkatheter wurde das Blut vom linken Arm entnommen und zum sogenannten Zellseparator geführt. In diesem Gerät wurden die Blutstammzellen selektiv aus dem Blut getrennt und in einem Beutel gesammelt. Das restliche Blut floss über einen zweiten Venenkatheter am rechten Arm wieder zurück in den Körper. «Es fühlte sich wie eine etwas aufwendigere Blutspende an», sagt Grogg.

Wer seine Stammzellen bekam, weiss Lars Grogg bis heute nicht. Foto: Sabina Bobst

Fünf Stunden dauerte das Prozedere der «peripheren Blutstammzellspende», wie es medizinisch exakt heisst. Danach konnte er wieder nach Hause. Wer seine Stammzellen bekam, weiss er allerdings bis heute nicht. Er kann nur mutmassen. «In Zürich haben sie mir gesagt, dass die Stammzellen auf eine 24-stündige Reise gehen werden. Ich denke, es könnte Australien sein», sagt Grogg. Und weil er weiss, dass die begünstigte Person schwerer ist als er, da sie entsprechend viele Stammzellen brauchte, vermutet er, dass der Empfänger ein Mann ist.

Lars Grogg findet es schade, dass er ihn nicht kennen lernen darf. In anderen Ländern ist das möglich. «Die Person ist ja genetisch praktisch identisch mit mir. Da fragt man sich schon, ob und wie ähnlich sie ist.» Trotzdem gibt es eine indirekte Möglichkeit, in Kontakt zu kommen: Der Empfänger kann dem Spender anonym über die Spendeorganisation einen Brief zukommen lassen. Der Spender wiederum kann einmalig zurückschreiben. Er sei gespannt, ob er einen Brief erhalte, sagt Grogg. Doch das sei für ihn zweitrangig. «Ich hoffe einfach, dass meine Stammzellen dieser Person helfen konnten.»

Die andere Seite: Zora Largo, den Tod vor Augen

Wie es ist, Stammzellen zu empfangen, kann Zora Largo erzählen: Im Mai letzten Jahres ging es der heute 24-Jährigen plötzlich schlecht. Das war für sie ungewöhnlich, war sie doch bis dahin äusserst fit; sie studierte Sport, betrieb Eiskunstlauf, sogar auf Spitzensportniveau. Doch auf einmal hatte sie starke Halsschmerzen, und die Lymphknoten waren geschwollen. Ein Blutbild beim Arzt zeigte, dass die Zahl der weissen Blutkörperchen viel zu hoch ist – unter anderem ein Indiz für akute Leukämie. Weitere Tests am Universitätsspital Zürich bestätigten den schlimmen Verdacht.

Überlebt dank einer Stammzellspende: Blutkrebspatientin Zora Largo. Foto: Raisa Durandi

Eine Chemotherapie musste sofort gestartet werden. «Damals ging alles so schnell, ich realisierte gar nicht, wie nah ich dem Tod war», erinnert sich Largo ein Jahr später. Die erste Chemo sei hart gewesen. Doch schon früh nach der Diagnose sei das Wort Stammzelltherapie gefallen.

Der Bruder kam als Spender nicht infrage

«Für die Ärztinnen und Ärzte war sofort klar, dass das für mich die beste Methode ist, den Krebs zu besiegen», sagt Zora Largo. Zuerst sei geschaut worden, ob ihr Bruder für eine Spende infrage komme. Doch dieser hatte nicht genügend genetische Übereinstimmungen. Auf die Eltern wird nur im Notfall zurückgegriffen, da die genetische Übereinstimmung maximal 50 Prozent beträgt.

Also musste in der Spendendatenbank ein Spender gesucht werden. Im Fall von Zora wurde sehr schnell eine passende Spenderin gefunden. «Ich hatte keine besonders seltene Konstellation in meinem genetischen Fingerabdruck des Immunsystems. Das war ein grosser Vorteil», sagt sie. Zuerst mussten aber noch einmal möglichst viele eigene Zellen mit einem Chemozyklus vernichtet werden, damit sich später die gesunden Stammzellen der Spenderin richtig vermehren konnten.

Der Lebensretterin «unfassbar dankbar»

Die Stammzellen gelangten mit einer Infusion in Largos Körper. In den folgenden Wochen verbesserte sich ihr Zustand schnell. Heute, über ein Jahr später, sieht ihr Blutbild wieder normal aus. Als geheilt gilt sie aber erst, wenn der Krebs auch nach fünf Jahren nicht zurückgekehrt ist. Trotzdem: Sie sei der Spenderin schon jetzt «unfassbar dankbar». Ihre Dankbarkeit hat sie auch in einem Brief festgehalten, den sie ihrer Lebensretterin anonym hat zukommen lassen. «Ich habe ihr für das grosse Geschenk gedankt, das sie mir gemacht hat», sagt Largo. Besonders berührend sei für sie, dass die Spenderin dies für einen wildfremden Menschen gemacht habe.

«Dank ihrer Spende kann ich vielleicht sogar schon bald wieder auf dem Eis stehen.» Damit noch mehr Menschen mit einer Stammzellspende geholfen werden kann, hat Zora Largo sich einem Studentenverein angeschlossen. Mit ihm wollen die jungen Studierenden die Menschen über die Stammzellspende aufklären, sie motivieren, sich in das Register eintragen zu lassen. «Ich denke, es gibt kein schöneres Geschenk, als ein Leben zu retten.»



