Folgen der weltweiten Rezession – Das Gespenst der Massenarbeitslosigkeit Kurzarbeit und die Rettungspakete der Regierungen helfen kurzfristig. Aber was kommt danach? Armin Müller , Hans-Jürgen Maurus

Nach einer McKinsey-Studie könnte es in den USA bis 2023 dauern, bevor sich die Wirtschaft erholt. Foto: Kevin Lamarque (Reuters)

In der letzten Märzwoche haben mehr als 6,6 Millionen Amerikaner erstmals einen Antrag auf Arbeits­losen­hilfe gestellt. Das ist historisch einmalig, es sind zehnmal so viele wie in den schlimmsten Wochen der Finanzkrise 2008.