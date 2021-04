Theater in Winterthur öffnen – «Das gibt uns endlich wieder eine Perspektive» Für 50 Gäste könnten die meisten Theater ohne finanzielle Unterstützung nicht öffnen. Und doch freuen sie sich, dass das kulturelle Leben in Winterthur wieder startet. Nina Thöny

Bettina Durrer, Geschäftsleiterin des Theaters Winterthur, freut sich darauf, den Vorhang bald wieder zu öffnen. Archivfoto: Marc Dahinden

Das Casinotheater Winterthur legt gleich am Montagabend wieder los: Beim Nachwuchsformat «Rampensau» können erstmals wieder Gäste vor Ort zuschauen. Maximal 50 Personen dürfen ab kommender Woche an Veranstaltungen in Innenräumen teilnehmen, das hat der Bundesrat am Mittwoch beschlossen. «Wir waren überrascht über diesen Öffnungsschritt», sagt Steffi Carolino, Leiterin Kommunikation und Marketing des Casinotheaters. Doch ihnen sei immer klar gewesen: «Wenn wir spielen dürfen, dann spielen wir.»

Doch ohne Unterstützung wäre der Betrieb für 50 Gäste statt der möglichen 350 nicht finanzierbar. Nur weil der Kanton die Ausfallentschädigungen weiterbezahle, gehe man mit der Öffnung kein finanzielles Risiko ein, so Carolino. Aber eine unschöne Aufgabe bleibt: Bei Vorstellungen, die schon ausverkauft waren, muss das Casinotheater nun viele Leute ausladen.