Neuer Laden in Winterthur – Das Gleis 9 ¾ führt in die Welt der Brettspiele

Abo Neue Einkaufspassage in Winterthur Künftig gibt es hippe Hotdogs und eine Backstube am Bahnhof

Nun ist klar, welche Geschäfte in die neue Personenunterführung Nord am Bahnhof Winterthur einziehen. Neben den üblichen Verdächtigen wie k Kiosk und Coop to go gibt es auch regionale Anbieter.