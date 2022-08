BMX-Nationalcoach David Graf – Das Goldene Zeitalter und der Traum vom Leistungszentrum Der Winterthurer David Graf ist BMX-Nationalcoach. Mit den Erfolgen von Simon Marquart und Zoé Claessens an der WM hatte er aber nur am Rande zu tun. Urs Kindhauser

Der Winterthurer BMX-Nationalcoach David Graf geht von weiteren Erfolgen der Schweizer Fahrerinnen und Fahrer aus. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Es war der grösste Tag in der Geschichte des Schweizer BMX-Sports: An den Weltmeisterschaften im französischen Nantes holte Simon Marquart, der Mönchaltorfer mit dem Status Winterthurer Sportler des Jahres, die Goldmedaille bei den Männern. Und bei den Frauen verpasste die Romande Zoé Claessens den Sieg nur um eine Hundertstelsekunde. So grosse Erfolge hatten selbst die Winterthurer BMX-Pioniere David Graf und Roger Rinderknecht nicht feiern können.