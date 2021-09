Kolumne «Stadtverbesserer» – Das Gotthard hätte gar nicht schliessen müssen Einmal «Ustrinkete» und ein Spatenstich – der Name «Gotthard» ist mehrfach in den Schlagzeilen. Der Stadtverbesserer klärt auf. Gregory von Ballmoos

Ein letztes Bier und ein letzter Tanz: Das Gotthard in Winterthur geht zu – andernorts wird ein neues «Loch» gebaut. Foto: Enzo Lopardo

Am Samstagabend bat das Gotthard am Untertor zum letzten Tanz. Der Stadtverbesserer liess sich diesen natürlich nicht nehmen – so viel Nostalgiegefühle und berufsbedingte Neugierde gehören zu seinem Dasein. Das Ende des Gotthards verdrängte der Stadtverbesserer am Sonntagmorgen genauso erfolgreich wie die leichten Kopfschmerzen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Am Mittwoch stutzte der Stadtverbesserer. Er las in der Gazette seines Vertrauens von einem Gotthard-Spatenstich. Geht es etwa doch weiter mit dem Gotthard?, überlegte er einen Moment. Sekunden später die Ernüchterung: Es sind nur die Urner und Tessiner, die ein neues Loch graben, um eine zweite Röhre zu verlegen. Über 2 Milliarden soll dies kosten. Ein Loch mit Namen Gotthard hätten sie in Winterthur deutlich günstiger gekriegt, denkt sich der Stadtverbesserer.

«Röhren bauen können wir in Winterthur auch», sagt er zum Bürokollegen. Vielleicht nicht im selben Massstab, aber wer sonst transportiert Fernwärme in einem kilometerlangen Stollen durch den Berg, obwohl es ringsherum flach ist? Und wer sonst plant für Schei…, äh, Abwasser einen mehr als drei Kilometer langen Stollen unter dem Eschenberg? Genau, die Winterthurer.

Eigentlich können wir Winterthurer genauso gut Tunnel bauen wie die in Uri oder im Tessin, behauptet der Stadtverbesserer. «Leider haben wir es verpasst, unser zweites Gotthard-Lokal zu bauen, bevor das erste geschlossen wurde.» Warum nur hat man mich ein weiteres Mal nicht gefragt?

Song zur Kolumne

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet im Ressort Stadt Winterthur. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen. @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.