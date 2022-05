Nachwuchs-König Sinisha Lüscher – Das grösste Schwingertalent wurde schikaniert und ausgegrenzt Bei den Jungschwingern dominierte er, nun kämpft der 16-Jährige gegen die Elite. Der dunkelhäutige Hüne erlebte Rassismus und sagt: «Ich habe sehr darunter gelitten.» Philipp Rindlisbacher

Kampf gegen die «Bösen» – und Vorurteile: Sinisha Lüscher ist als Jungschwinger mehrmals gemobbt worden. Foto: Raffael Waldner

Er schluckt etwas Sägemehl und bricht sich beinahe den Arm. In seinem ersten Schwingtraining läuft bei Sinisha Lüscher schief, was schieflaufen kann. 11-jährig ist er, doch trotz missglückter Premiere zieht er die Zwilchhosen bald wieder an. Und sagt seinem Trainer: «Ich will der erste schwarze Schwingerkönig werden.»