Pfadi im Cup – Das grosse Duell gibts schon im Achtelfinal Pfadi Winterthur erhielt die Kadetten Schaffhausen als Cup-Gegner zugelost. Zunächst aber steht die Prüfung beim Aufsteiger an. Urs Stanger

Im Cup-Achtelfinal am 22. Dezember werden sich Pfadi und die Kadetten bereits zum dritten Mal in dieser Saison gegenüberstehen. Foto: Deuring Photography

Keine anderen Mannschaften standen sich im Schweizer Handball in den Playoff-Finals der letzten zwölf Jahre häufiger gegenüber als Pfadi und die Kadetten. Auch im Cup lieferten sich die beiden Nachbarn schon einige enge Duelle. So etwa im März dieses Jahres.

Damals schafften die Winterthurer im Halbfinal in ihrer Axa-Arena die Wende und setzten sich 25:23 (10:14) gegen die Schaffhauser durch. Anschliessend verlor Pfadi den Cup-Final gegen GC Amicitia Zürich – und später auch den Playoff-Final gegen die Kadetten.

In der laufenden Meisterschaft begegnete man sich bereits zweimal: In Schaffhausen siegten die Winterthurer 35:31, in der Axa-Arena gabs vor einer Woche ein 32:32. Nun also kommt es am 22. Dezember – in Schaffhausen – zum dritten Saisontreffen. Zwei der drei Teams aus der aktuellen Spitzengruppe der NLA, die zwei alten Rivalen, werden sich also bereits im Achtelfinal des Cups messen müssen. Dies ergab die Auslosung vom Mittwoch.

Cup-Achtelfinals Infos einblenden Kadetten Schaffhausen – Pfadi Winterthur. SG GS/Kadetten Espoirs SH (NLB) – HC Kriens-Luzern. Stäfa (NLB) – Suhr Aarau. TV Appenzell (1. Liga) – Chênois Genf (NLB). Kreuzlingen – Wacker Thun. SG BSV Borba Luzern (2. Liga) – BSV Bern. St. Otmar St. Gallen – GC Amicitia Zürich. SG Fides/St. Otmar St. Gallen (1. Liga) – Emmen (NLB).

Der Trip nach Kreuzlingen

Vor jenem letzten Match des Jahres wird Pfadi noch fünfmal in der Meisterschaft antreten. Zuerst diesen Donnerstag in Kreuzlingen. Der Aufsteiger befindet sich nach 14 Runden mit fünf Punkten zwar auf dem letzten Platz. Doch zu unterschätzen ist er keineswegs. Dies zeigte sich bereits bei Pfadis zähem 33:27-Heimsieg Anfang Oktober. Und: Die letzten beiden Heimspiele gegen den HSC Suhr Aarau und die Kadetten Schaffhausen verloren die Kreuzlinger nur mit zwei Toren Differenz.

