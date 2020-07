Gemeindeversammlung Hettlingen – Das grosse Plus besteht vor allem auf dem Papier Die Jahresrechnung von Hettlingen schliesst über eine Million Franken besser ab als budgetiert. Ein grosser positiver Brocken sind die Grundstücksgewinnsteuern. Eva Wanner

Eine Kommission erarbeitet ein Verkehrskonzept für die Gemeinde Hettlingen. Archivfoto: Madeleine Schoder

Ein Plus von knapp 1,5 Millionen Franken unter dem Strich lässt das Herz der Steuerzahlerin und des Steuerzahlers hüpfen. Budgetiert gewesen war in Hettlingen ein Plus von knapp 300’000 Franken. Gemeindepräsident Bruno Kräuchi sowie RPK-Präsident Felix Rutz betonten aber: Etwa zwei Drittel des Ertragsüberschusses bestehen auf dem Papier. Es handle sich um Buchgewinne, zurückzuführen auf das neue Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (kurz HRM2). Die Gemeinde habe deswegen also nicht mehr Geld in der Kasse.