An’Nur Moschee-Prozess vor Obergericht – Das grosse Schweigen vor dem Richter Die Befragung der ersten sechs Beschuldigten im An’Nur-Moschee-Berufungsprozess zeigt: Sie halten sich für unschuldig. Zu sagen haben sie nicht mehr viel. Thomas Hasler

Die ehemalige An’Nur-Moschee (mittleres Gebäude) von aussen. Hier sollen sich die Vorfälle im November 2016 ereignet haben. Foto: Urs Jaudas

Am Montagmorgen hat im Fall der Winterthurer An’Nur-Moschee der auf fünf Tage angesetzte Berufungsprozess gegen zehn Beschuldigte, darunter den stellvertretenden Imam der Moschee, begonnen. Ihnen wird im Wesentlichen Freiheitsberaubung und mehrfache Nötigung vorgeworfen. Vor Obergericht nicht anwesend ist einer der Beschuldigten, der zur Tatzeit im November 2016 noch minderjährig war. Bei ihm geht es nur noch um die Frage, ob er einem der damaligen Opfer Schadenersatz und Genugtuung bezahlen muss.

Den Männern, im November 2016 zwischen 18 und 52 Jahre alt, wird vorgeworfen, sie hätten einen 30- und einen 33-jährigen Nordafrikaner in der Moschee festgehalten, geschlagen, angespuckt und mit dem Tod bedroht. Sie beschuldigten sie, Fotos in der Moschee gemacht und diese einem Journalisten zur Verfügung gestellt zu haben. Einer der Beschuldigten soll dem 30-Jährigen eine 10-Franken-Note in den Mund gesteckt und ihn aufgefordert haben, diese zu schlucken. Schliesslich verkaufe er seine Religion für Geld.