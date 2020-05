Kulturort Weiertal – Das grüne Paradies sieht rot Die neue Freilichtausstellung im Kulturort Weiertal vereint dreissig witzige und nachdenkliche Positionen und stellt eine rhetorische Frage. Helmut Dworschak

Der Baum scheint zu leiden: «Baumseele» von Brigitta Baserga, im Hintergrund «Green» von Kathrin Bänziger. Foto: Enzo Lopardo

Wer durch den Park des Kulturorts Weiertal schreitet, bewegt sich in einer Art Zaubergarten. Am Stamm eines Baumes entdecken wir ein ängstlich fragendes Gesicht aus Lehm, über dem Bach scheinen sich geflügelte, mit fetten Antennen versehene Wesen zu vermehren, unter Zweigen blickt ein weisses Reh hervor, mitten in der Wiese machen drei Grünabfall-Behälter klappernd Smalltalk. Für den Eindruck, dass wir uns in einer Märchenwelt befinden, sind sicher auch die vier Zwerge verantwortlich, die, zu einer Säule übereinandergestapelt, am Anfang des Rundgangs an die alte, schon barocke Kultur der Gartenzwerge erinnern.