Biskuit-Hype in Italien – Das Guetsli, das einen Babyboom auslöste Die Italiener reissen sich um eine neue Süssigkeit: Ferrero mischt mit einem neuen Nutella-Gebäck das harte Geschäft auf: Eine spektakuläre Markteinführung mit süsser Nebenwirkung. Ulrike Sauer aus Rom

Experten sprechen von einem «Paradebeispiel einer gelungenen Produktinnovation»: Das neue Nutella Biscuit. Foto: PD

Das Objekt der süssen Begierde war praktisch unauffindbar. Im Guetsliregal gähnte meist eine grosse Lücke. Eine Tüte Nutella Biskuits in den italienischen Supermärkten zu ergattern, war nach der Premiere der gefüllten Süssigkeit monatelang fast unmöglich. Je rarer sich die Neuheit des Schoko-Konzerns Ferrero machte, desto mehr redeten die Italiener darüber, und desto mehr Leute wollten sie haben. Im Internet tauschte man sich darüber aus, wo Nachschub angeliefert worden war. In Neapel verlangten Strassenhändler das Dreifache des Ladenpreises von 2,99 Euro. Bei Amazon boten Verkäufer die Packung für 6,60 Euro an. Im Heimatland von Nutella spielten sich im Herbst 2019 verrückte Jagdszenen ab.