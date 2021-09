Schwinger Samir Leuppi enttäuscht – Das «Gut» kam aus dem Publikum Der Winterthurer Samir Leuppi wurde am Kilchberg-Schwinget um den grössten Erfolg seiner Karriere gebracht. Damit fertigzuwerden, fällt ihm nicht leicht. Urs Kindhauser

Samir Leuppi (rechts) wähnte sich im fünften Gang gegen Bernhard Kämpf (links) als Sieger. Doch das Kampfgericht sah es anders. Foto: Raphael Moser

Nächste Woche beginnt für Samir Leuppi ein neues Kapitel in seinem Berufsleben. Dann tritt der Winterthurer in die Polizeischule ein, und man kann sich vorstellen: Wenn der 1,94 Meter grosse und 135 Kilogramm schwere Schwinger damit fertig ist, dann ist es nicht mehr lustig für all diejenigen, die es mit Recht und Ordnung nicht so genau nehmen. Doch nach dem Kilchberg-Schwinget war es Leuppi selber, dem es nicht gut ging. Nicht nach diesem ominösen fünften Gang am letzten Samstag.

Leuppi war auf bestem Weg, den Schlussgang zu erreichen. Er gewann im ersten Gang gegen Nick Alpiger, einen der Favoriten auf den Festsieg. Danach unterlag er zwar dem Schwingerkönig Kilian Wenger, doch er antwortete mit zwei weiteren Siegen gegen Urs Doppmann und Severin Schwander, der vor ein paar Wochen am Berner Kantonalen gegen den «Berner Giganten» Christian Stucki obenaus geschwungen hatte. Beide Siege trugen Leuppi 10,00 Punkte ein. Mit einem weiteren Erfolg im fünften Gang gegen Bernhard Kämpf hätte er den Schlussgang erreicht – und damit den bisherigen Höhepunkt seiner Karriere.