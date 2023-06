Gastrokolumne «Angerichtet» – Das «Gutschick» – wo die Terrasse dazu einlädt, viel zu essen Das Restaurant Gutschick serviert Pizzas, Pasta und eine Auswahl an Fleischgerichten. Highlights unter anderem: die Sonnenterrasse und die Pommes. Roger Meier

Das Restaurant Gutschick im gleichnamigen Quartier hat mehr zu bieten als den Klassiker Cordon bleu. Aber auch der schmeckt ausgezeichnet. Foto: Roger Meier

Gutschick-Terrasse am vergangenen Pfingstmontag: Meine Begleitung bodigt mit Müh und Not eine Kugel Zwetschgensorbet ohne Rahm (4 Fr.). Für mich heisst es verdauen und «Coffee Time» – ein Espresso in Kombination mit einer Kugel Mango-Passionsfrucht (7.50 Fr.). Das passt knapp noch in den vollen Magen.

Schuld daran: das gute Essen. Zur Vorspeise gibt es für mich 5 dl Apfelschorle (5.50 Fr.) und einen gemischten Salat mit Rüebli, Randen, grünem Salat und Mais an italienischer Sauce (10.50 Fr.). Dazu serviert die gut gelaunte Kellnerin Pizzabrötchen. Meine Begleitung entscheidet sich für ein Glas gespritzten Weisswein (7.50 Fr.) und einen kleinen Caesars Salad (12.50). So klein ist der nicht: Ein halber Eisbergsalat, garniert mit Speck, Croutons und Parmesan, dazu eine raffinierte Sauce. Schmeckt alles, wir haben nichts auszusetzen.

Zur Hauptspeise nehme ich das Cordon bleu vom Kalb mit Gorgonzola (38 Fr.). Ich mag es scharf – mein Spezialwunsch, Peperoncini einzuarbeiten, wird ohne Umschweife erfüllt. Die Kruste ist nicht zu dick, mit der Füllung hat der Koch nicht gespart – mag ich. Die Pommes dazu sind der Hammer: knusprig, dünn, perfekt gewürzt und eine echte Konkurrenz für die auf den Punkt gegarten Rüebli und Blumenkohlröschen.

Schweinsfilet-Medaillons, wie sie sein müssen: Zart und saftig. Dazu eine Apfel-Calvados-Sauce mit «viel Schuss» und Pilzrisotto. Foto: Roger Meier

Meine Begleitung kann eigentlich jetzt schon nicht mehr. Die saftigen Schweinsfilet-Medaillons an Apfel-Calvados-Sauce (35 Fr.) überzeugen sie aber vom Gegenteil. Zum Fleisch gibt es ein Pilzrisotto mit Biss, das sie mit «ausgezeichnet» kommentiert. Zur Sauce, die nicht nur Calvados heisst, sondern auch Calvados ist, sagt sie «ui, ui, ui» und isst alles auf.

Dann folgt der erwähnte Nachtisch. Nach zwei Stunden Dolcefarniente und etwas Small Talk gönne ich mir sogar einen zweiten: einen kleinen Coupe Dänemark mit zwei Kugeln Vanille (8 Fr.). Schuld daran: die gemütliche Terrasse im Gutschick, der plätschernde Brunnen und die Hecke aus Thuja rundherum, die einen den Stadtalltag im Gutschick-Quartier leicht vergessen lassen. Das Sättigungsgefühl und die Ratschläge der Hausärztin aber auch.

