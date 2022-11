Interview zum Abschluss des Klimagipfels – «Das habe ich so noch nie erlebt» Für Franz Perrez, Schweizer Delegationschef an der Klimakonferenz in Sharm al-Sheikh, ist es ein Missverständnis, zu meinen, ein neuer Hilfsfonds für klimageschädigte arme Staaten bringe insgesamt mehr Geld für den Klimaschutz. Martin Läubli

Für ein klares Bekenntnis, aus den fossilen Energien auszusteigen, waren viele Länder nicht zu haben: Protestaktion von vorwiegend jungen Menschen in Sharm al-Sheikh. Foto: AP

An der UNO-Klimakonferenz wollten die EU und auch die Schweiz ein starkes Bekenntnis, aus den fossilen Energien auszusteigen. Beschlossen wurde ein weiterer Finanztopf, um Schäden und Verluste in besonders betroffenen Entwicklungsländern zu decken. Es war eine der umstrittensten Klimakonferenzen seit Jahren. Der Leiter der Schweizer Delegation, Franz Perrez, erzählt, wie er den Gipfel in Sharm al-Sheikh erlebt hat.