Triage in Zürcher Kliniken? – «Das hältst du fast nicht aus» Die Intensivbetten im Kanton sind fast alle belegt. Jetzt werden sogar wichtige Operationen verschoben, wie der Fall einer Krebspatientin aus der Region Winterthur zeigt. Dagmar Appelt

Warten, bis das Telefon läutet und ein neuer OP-Termin genannt wird. Foto: PD

Der Reisekoffer ist gepackt. «Habe ich an alles gedacht?», schiesst es Sonia Vonwiler (Name geändert) durch den Kopf. Doch dort, wo sie hingeht, wird sie nicht viel brauchen. Ihr Mann wird sie an diesem 22. Dezember in die Klinik Hirslanden nach Zürich fahren. Am Tag darauf wird sie sich einer Hirnoperation unterziehen. So der Plan.

Dass sie einen Hirntumor hat, weiss die 54-Jährige noch nicht lange. Genau gesagt, seit etwa drei Wochen. Damals hatte sie Schmerzen im Kiefer. Der Zahnarzt veranlasste ein MRI. So kam eines zum anderen. Am Ende standen die Diagnose Hirntumor und dazu noch ein bösartiges Lungenkarzinom im Raum.