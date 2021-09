9/11 – 20 Jahre danach – «Das hat uns unsere Unschuld für immer genommen» Die Anschläge des 11. September 2001 beschäftigen bis heute. Sechs Menschen erzählen vom Tag, der vieles veränderte – in Amerika, aber auch in der Schweiz. Alan Cassidy , Philipp Loser

Asche und Staub über Manhattan nach dem Einsturz der Türme des World Trade Center. Foto: Keystone

Bundespräsident Moritz Leuenberger war sichtlich verstört, als er am Abend des 11. September vor die Bundeshausjournalisten trat.

«Schockiert und aufgewühlt kann ich kaum die richtigen Worte finden», sagte Leuenberger. «Es gibt auch nicht Worte für eine menschliche und politische Katastrophe apokalyptischen Ausmasses, die unvorstellbar ist und nie begreifbar sein wird. Im Namen des Bundesrates und des Schweizer Volkes äussere ich unser Mitgefühl, unser Mitleid und unsere Solidarität an das amerikanische Volk und die amerikanische Regierung.»

Die richtigen Worte: Damals hatte sie niemand. Unaussprechlich und unvorstellbar war das, was in New York und Washington am 11. September 2001 geschah, live übertragen, vor den Augen der gesamten Welt. 9/11 war ein kollektives Erlebnis – mit einer persönlichen Prägung für jede und jeden, der dabei zusah, wie die Flieger in die Türme flogen.

Hier erzählen sechs Menschen, wie sie die Anschläge erlebten – und wie es danach für sie weiterging.

Die Muslimin

«Antiislamische Stimmung»: Publizistin Jasmin El Sonbati. Foto: Felix Gerber

Jasmin El Sonbati (61) ist Gymnasiallehrerin und Autorin («Gehört der Islam zur Schweiz?»). Die schweizerisch-ägyptische Doppelbürgerin ist praktizierende Muslimin. Sie setzt sich für einen fortschrittlichen Islam ein und organisiert Gottesdienste unter dem Namen «Offene Moschee Schweiz».

«Es war kurz vor den Herbstferien, und ich ging in ein Reisebüro in Basel, weil ich irgendwo ans Meer fahren wollte. Im Hintergrund hörte ich, wie eine Angestellte zu ihrer Kollegin sagte: «Hast du gesehen, was die gemacht haben?» Ich dachte mir zunächst nichts weiter dabei. Zu Hause rief ich dann meine Eltern an, die mir erzählten, was passiert war. Tags darauf habe ich mit meinen Schülern im Gymnasium viel über die Anschläge geredet. Das Bedürfnis war gross.

Ich spürte als Muslimin ein Erstaunen darüber, dass es so weit gekommen war – dass die Radikalisierung von gewissen Strömungen ein derartiges Ausmass angenommen hatte. Ich hatte zwar durch meinen Familien- und Freundeskreis in Ägypten mitgekriegt, dass sich die Gesellschaft dort verändert hatte. Dass die Religion viel wichtiger geworden war, als sie es zu meiner Zeit als Jugendliche in Kairo gewesen war. Und wenn es diese Entwicklung in Ägypten gab, dann wohl auch in anderen Teilen der arabisch-islamischen Welt. Aber dieser Extremismus? Den hatte ich so nicht kommen sehen. Vielleicht war das naiv.

«Diesen Extremismus hatte ich nicht kommen sehen. Vielleicht war das naiv.» Jasmin El Sonbati

Ich war wahnsinnig wütend auf die Täter. Und gleichzeitig, als es um die Reaktion auf die Anschläge ging, wurde mir rasch bewusst: Jetzt kriegen es einfach alle Muslime ab. Sofort waren da Generalisierungen, Schuldzuweisungen und Vorwürfe. In der öffentlichen Meinung machte sich rasch eine antiislamische Stimmung breit.

Als liberale Muslimin stand ich da manchmal zwischen den Fronten. Mich störten auch die Muslime in Europa und in der Schweiz, die nur noch eine defensive Haltung einnahmen und schlicht bestritten, dass es in unserer Religion radikale Elemente gibt. Dabei steht ja von den Kreuzzügen auch nichts in der Bibel, und trotzdem sind sie Teil der christlichen Geschichte.

Jetzt, wo mit Corona so viele Verschwörungstheorien kursieren, wird mir bewusst: Das erste Mal mit solchen Strömungen konfrontiert war ich nach dem 11. September. In der arabisch-islamischen Welt gab es ja allerlei falsche Erzählungen über die Anschläge, zum Beispiel jene, wonach der israelische Geheimdienst dafür verantwortlich sei. Solche Geschichten hörte man in jener Zeit oft.

Die muslimischen Gemeinschaften rückten auch bei uns in der Schweiz nach 9/11 stark in den Fokus der Öffentlichkeit, und das war nicht nur schlecht. Es ist wichtig, dass sich religiöse Gemeinschaften kritisch hinterfragen, wenn sie Inhalte portieren, die nicht mehr zeitgemäss sind. Und manchmal braucht es dazu den Druck von aussen. Aber es war verheerend, dass in dieser Debatte oft der pauschale Vorwurf geäussert wurde: Die Muslime haben ein Gewaltproblem. Viele Muslime wurden so zu Unrecht in die radikale Ecke gestellt.»

Der Diplomat

«Die totale Konsternation»: Ex-Botschafter Christian Blickenstorfer. Foto: Sabina Bobst

Christian Blickenstorfer (76) war von 2001 bis 2006 Schweizer Botschafter in den USA. Der langjährige frühere Spitzendiplomat vertrat die Schweiz unter anderem im Iran, in Saudiarabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Von 2006 bis 2010 war er Botschafter in Berlin.

«Ich sass in einem Sitzungszimmer der Botschaft in Washington, als der Kommunikationschef verspätet hereinkam: Es sei ein Flugzeug in das World Trade Center geflogen. Ich dachte zuerst an einen Unfall. Dann schalteten wir den Fernseher ein und sahen, was sich abspielte. Es war die totale Konsternation. Wir nahmen sofort Kontakt auf mit dem US-Aussenministerium, aber dort war niemand mehr zu erreichen. Das Telefonnetz war zusammengebrochen.

Ich hatte meinen Posten als Botschafter Mitte August angetreten, und meine Frau war erst Anfang September in Washington angekommen. Sie war an diesem Vormittag unterwegs für Einkäufe auf der anderen Seite der Stadt. Von der Autobahn aus hörte sie den Einschlag des dritten Flugzeugs im Pentagon und sah den Rauch, der dort aufstieg. Sie brauchte viele Stunden, bis sie wieder zurück in der Botschaft war.

In den Tagen nach den Anschlägen herrschte eine seltsame Stimmung in der Stadt – eine Mischung aus Trauer, Entsetzen und Fassungslosigkeit darüber, dass so etwas den USA passiert. Die Amerikaner rückten aber auch zusammen. In unserem Quartier haben sich fremde Leute auf der Strasse einfach umarmt.

«George W. Bush zeigte rund um den Irakkrieg wenig Verständnis für die Schweizer Neutralität.» Christian Blickenstorfer

Die Amerikaner erwarteten von den anderen Staaten, dass sie Unterstützung zeigten. Das geschah ja dann auch. Sogar der Iran äusserte sich unmittelbar nach den Anschlägen verständnisvoll. Was die Schweiz und die USA angeht, so wurden die bilateralen Beziehungen vor dem Hintergrund der Terrorismusbekämpfung enger.

Doch mit dem Irakkrieg kippte die Stimmung. Die Amerikaner drängten bei den europäischen Verbündeten auf bedingungslose Unterstützung. Es war die Zeit, als Donald Rumsfeld abschätzig von einem alten und einem neuen Europa sprach. Als Vertreter eines neutralen Kleinstaates musste ich da viel Erklärungsarbeit leisten.Selbst George W. Bush zeigte mir gegenüber bei einem Empfang im Weissen Haus wenig Verständnis für die Schweizer Neutralität. Und als der Bund in diesem Zusammenhang einer Schweizer Firma kurzzeitig den Export von Flüssigkristallen in die USA untersagte, brach in Washington ein Sturm los. Ich hatte an einem einzigen Nachmittag drei US-Minister am Telefon.

Ich war bereits von 1989 bis 1993 in Washington stationiert gewesen, damals als stellvertretender Missionschef. Das war noch die Zeit des älteren George Bush, und die USA standen nach dem Ende des Kalten Kriegs auf dem Zenit ihrer Macht. Sie waren selbstbewusst, aber trotzdem darauf bedacht, die europäischen Verbündeten einzubinden.

Nach dem 11. September erlebte ich dagegen ein anderes Amerika. Ein verletztes. Selbst an diplomatischen Anlässen ging nichts mehr ohne extreme Sicherheitsvorkehrungen. Es war eine fürchterliche Kontrollmanie, die da um sich griff.»

Der Chefredaktor

«Beängstigende Zeit»: Früherer «Blick»-Chefredaktor Jürg Lehmann. Foto: Doris Fancone

Der Journalist Jürg Lehmann (72) war von 1999 bis 2003 Chefredaktor des «Blick». Später arbeitete er unter anderem bei der «Basler Zeitung» und als Leiter der Ringier-Journalistenschule.

«Ich war in einem Gespräch mit meinem damaligen Vorgesetzten und einem möglichen Kandidaten für den Job als «Blick»-Sportchef, als mein Kollege Markus Rohr in das Treffen platzte: Ein Flugzeug sei ins World Trade Center geflogen. Ich dachte zuerst an das World Trade Center in Oerlikon, an einen Unfall mit einem Sportflugzeug. Doch Markus erschien ein zweites Mal und insistierte: «Söttsch ämal cho.»

Als ich ins Grossraumbüro der Redaktion kam, einen Newsroom gab es damals noch nicht, flog gerade das zweite Flugzeug in den Turm. Wir hatten einige Bildschirme, und ich kann mich noch gut an die absolute Schockstille erinnern. Die Redaktion war auf einen Schlag lahmgelegt, wir standen alle völlig gebannt vor den Fernsehgeräten.

Aber dann rotierten wir. Neun Seiten produzierten wir an diesem Tag – und noch mehr an den Folgetagen. Wir hatten zwei Leute in den USA, den Rest haben wir via Fernsehkanäle erfahren und über weitere Quellen recherchiert. Die damaligen Nummern habe ich aufbewahrt. «Krieg gegen Amerika – Das trifft uns alle!» hiess die erste grosse Schlagzeile auf der Frontseite.

«9/11 war der globale Auftakt für den Breaking-News-Journalismus von heute.» Jürg Lehmann

Wir zeigten Bilder von rauchenden Türmen und verzweifelten Menschen, hatten Augenzeugenberichte, Reaktionen aus der ganzen Welt, auch aus Bern, berichteten über Folgen für die Wirtschaft nach dem Schock, kritisierten das Fernsehen SRF, das noch Unterhaltung sendete, als ausländische Kanäle schon minutenlang die brennenden Türme zeigten. Voll mit Adrenalin schrieb ich an einem Kommentar. Spät in der Nacht waren wir fertig. Schlafen konnte ich kaum. Die nächsten Tage ging es im gleichen Rhythmus weiter.

Es war eine wahnsinnig aufwühlende und zugleich beängstigende Zeit. Man kann sich das heute kaum mehr vorstellen – aber wir haben das alles ohne Internet hingelegt. Es gab das Netz zwar schon, aber überhaupt nicht derart mächtig wie heute. Wir hatten sogar einen Text dazu im Blatt: «Internet untauglich für Krisenfall. Alle Leitungen überlastet.»

Der 11. September war der globale Auftakt für den Breaking-News-Journalismus von heute. Damals begann ein neues Zeitalter, seit 9/11 sind wir ja permanent «on alert». Zu diesem Gefühl haben in der Schweiz weitere Ereignisse des Jahres 2001 beigetragen. Das Grounding der Swissair, der Absturz einer Crossair-Maschine in Bassersdorf, der Brand im Gotthard-Tunnel und natürlich das Leibacher-Massaker in Zug. Am Tag des Attentats im Zuger Kantonsparlament war ich im Bundeshaus. Das war das letzte Mal, dass ich als Journalist ohne Kontrolle ins nationale Parlament spazieren konnte. Das lässt sich zwar nicht kausal mit dem 11. September verbinden, aber irgendwie passt es dazu.

Das Jahr 2001 hat uns für immer unsere Sicherheiten genommen, unsere Unschuld. Wir sind misstrauisch geworden.»

Die Amerikanerin

«Die Bilder verfolgten mich noch lange»: Musikerin Sally Jans-Thorpe. Foto: Pino Covino

Die Amerikanerin Sally Jans-Thorpe (74) ist Musikerin in Basel. Sie machte ihren Abschluss an der Harvard University und kam 1973 in die Schweiz. Sie war von 1980 bis 2012 Dozentin an der Schola Cantorum Basiliensis, der Hochschule für Alte Musik in Basel.

«Ich war an jenem Nachmittag zu Hause in Basel, als unsere älteste Tochter aus dem oberen Stock rief: «Es hat einen Angriff auf das World Trade Center gegeben.» Ich dachte, das sei ein Scherz. Aber dann schalteten wir den Fernseher ein. Die Bilder wurden immer schlimmer. Als unsere beiden anderen Kinder nach Hause kamen, kuschelten wir uns alle einander. Mein Mann verbrachte den Tag auswärts, und als er am frühen Abend gut gelaunt nach Hause kam, war er verstört, dass wir alle weinten. Er hatte keine Ahnung, was passiert war.

Danach musste ich los, um eine Chorprobe zu leiten. Ich musste mich sehr zusammenreissen. Die Sängerinnen und Sänger waren alle Schweizer, und obwohl die Anschläge am Rand ein Thema waren, konnten sie sich wohl nicht vorstellen, wie aufgewühlt ich innerlich war. Es war mir aber klar, dass ich für diese kurze Zeit meine Gefühle verdrängen musste. Als ich wieder nach Hause kam, rief ich sofort meine Familie und Freunde in den USA an. Zwei Freunde, die in Manhattan arbeiteten, wurden bei den Anschlägen verletzt, konnten aber noch flüchten.

Die Bilder von den Flugzeugen und den hilflosen Menschen, die aus den Türmen in den Tod sprangen, verfolgten mich noch lange. Die Anschläge haben mein Vertrauen in die US-Regierung schwer beschädigt. Wie konnte es sein, dass so etwas passierte, trotz aller Überwachungs- und Sicherheitsmassnahmen, die es am Anfang des 21. Jahrhunderts gab? An jenem Tag verschwand eine Unbeschwertheit, die nie mehr zurückkehrte.

«Die Anschläge haben mein Vertrauen in die US-Regierung schwer beschädigt.» Sally Jans-Thorpe

Zehn Tage später flog ich in die USA, um meine Eltern zu besuchen, die an der Ostküste lebten. Es war ein lange im Voraus geplanter Besuch, und ich hatte zuerst grosse Bedenken, hinzufliegen. In den Flughäfen herrschte eine überwältigende Atmosphäre voller Angst und Misstrauen.

Auf dem Rückflug kam ich mit einem Passagier neben mir ins Gespräch, einem Arzt. Er war Chef der Notfallmedizin in einem Spital in Newark, und natürlich war er am 11. September gleich nach Manhattan ausgerückt, als der erste Turm getroffen worden war. Es war offensichtlich die schlimmste Erfahrung seines Lebens. Er schilderte genau, was er dort antraf, und er weinte dabei. Dass der Arzt all dies einer Unbekannten erzählte, berührte mich sehr. Wir stehen heute noch in Kontakt, und ich glaube, er hat sich von diesen Ereignissen nie ganz erholt.

Kurz darauf reisten mein Mann und ich mit unseren Kindern nach London, in die ebenfalls schon länger gebuchten Herbstferien. Auch da war alles sehr angespannt. Wir erfuhren dort vom Angriff der USA auf Afghanistan. Mich überkam eine Trauer über die Welt, mit der unsere Kinder konfrontiert sein würden.

Als meine Eltern noch lebten, flogen wir jeden Sommer in die USA. Wir gingen dabei meistens auch nach New York. Ich habe mitverfolgt, wie aus dem Loch beim Ground Zero die heutige Gedenkstätte wurde. Ich finde, sie haben das sehr schön gemacht. Aber bei jedem Jahrestag von 9/11 kommen die Erinnerungen wieder hoch. Und der Schmerz über all die Leute, die so sinnlos ihr Leben verloren haben.

Der Bundesrat

«Schlimme Konsequenzen für alle»: Alt-Bundesrat Pascal Couchepin. Foto: Keystone

Pascal Couchepin (79) war zum Zeitpunkt der Anschläge Schweizer Wirtschaftsminister. Couchepin war von 1998 bis 2009 für die FDP im Bundesrat. Seit seiner Jugend interessiert er sich stark für die muslimische Welt.

«Ich war an diesem Tag in Paris, es war ein offizieller Besuch bei der OECD. Die Ereignisse habe ich später in der Schweizer Botschaft verfolgt, gemeinsam mit unserem Botschafter in Frankreich. Spätabends bin ich zurück nach Bern geflogen.

Es war wie ein Film. Das erste Flugzeug, das zweite. Ich habe mich als Erstes gefragt: Wer war das? Woher kommen diese Leute? War das ein Auftrag? War es eine terroristische Gruppe?

Die Anschläge fanden an einem Dienstag statt, tags darauf hatten wir eine ordentliche Bundesratssitzung. Wir waren alle überzeugt: Das ist ein Ereignis mit Konsequenzen für die gesamte Welt, mit Konsequenzen auch für uns. Gleichzeitig sassen an diesem Tag im Bundesratszimmer Menschen, die im Schnitt deutlich älter als fünfzig Jahre alt waren und schon einige dramatische Ereignisse in ihrem Leben gesehen hatten.

Als ich zehn Jahre alt war, las ich in der Zeitung vom Tode Stalins und war überzeugt: Das gibt jetzt eine Katastrophe. Es ist danach nichts passiert. Ich habe die Revolutionen in Algerien und Ungarn erlebt, die Ermordung von John F. Kennedy, den Zusammenbruch der Sowjetunion. Mit einem gewissen Alter wird die Frucht der Erfahrung immer grösser – man erinnert sich an Präzedenzfälle und sieht die Dinge ruhiger. Klar ist nur: Alles kann geschehen, man darf sich nie zu sicher sein.

«Die Frage nach einem solchen Ereignis ist: Sind wir widerstandsfähig genug?» Pascal Couchepin

Die Frage nach einem solchen Ereignis ist immer die gleiche, das galt auch für meine Zeit im Bundesrat: Sind wir widerstandsfähig genug? Halten das unsere Institutionen aus? Meistens lautete die Antwort darauf Ja. Das galt auch für wirtschaftliche Konsequenzen solcher Attacken. Schon kurz nach den Anschlägen gab ich ein Interview und sagte, man solle offen sein, wenn die Swissair Geld vom Staat verlangen würde. Mein Kollege, der Finanzminister, hatte überhaupt keine Freude an meinem Interview. Aber genau so ist es später geschehen.

Ich war beeindruckt von der Energie der amerikanischen Antwort auf die Anschläge. Heute kann man sich fragen, ob es die richtige Antwort war. Die Attacke auf Afghanistan war der Beginn eines langen und fruchtlosen Krieges. In der Schweiz spürten wir kurz nach dem 11. September keinen Druck von den Amerikanern. Die Stimmung im Land war solidarisch, der Schock gross.

Seit meiner Jugend interessiere ich mich für den Islam, für dessen Kultur und Spiritualität. Davon erkenne ich seit dem 11. September immer weniger. Ist das noch der Islam aus meiner Jugend? Regieren nicht in einigen islamischen Ländern, wie jetzt in Afghanistan, oft nur Zusammenrottungen von Extremisten, Halbbanditen und Drogenschmugglern?

9/11 hatte für alle Beteiligten schlimme Konsequenzen. Die islamischen Länder stehen nicht besser da als früher, sie sind tief gespalten. Und Amerika hat nach dem 11. September zwar bewiesen, dass es stark ist. Aber eben nicht so stark, wie sich das die Amerikaner selber vorstellen und wie ich mir das wünsche.»

Die Friedensaktivistin

«Abstossendes Gehabe»: Frühere GSoA-Sekretärin Rahel Ruch Foto: PD

Rahel Ruch (35) war von 2006 bis 2011 Sekretärin der Gesellschaft für eine Schweiz ohne Armee (GSoA). Später baute die Bernerin die Konzernverantwortungsinitiative auf und war deren Geschäftsleiterin. Heute sitzt sie im Berner Stadtparlament und ist Co-Präsidentin des Grünen Bündnisses in der Stadt Bern.

«Ich war 15 Jahre alt und fuhr wie jeden Dienstag ins Volleyballtraining. Die Bilder hatte ich da noch nicht gesehen. Beim Training fragte jemand: Sollen wir jetzt wirklich Volleyball spielen? Oder uns nicht eher einen Fernseher suchen? Am Morgen danach stand im Gymnasium Chemieunterricht auf dem Stundenplan. In der Klasse fanden wir, das gehe nicht, wir könnten doch nicht einfach Chemieformeln durchgehen. Wir wollten Einordnung und Aufklärung, wir hatten das Bedürfnis, darüber zu reden, was da passiert war.

Ich empfand nicht nur die Anschläge als verstörend, sondern auch die anschliessende Kriegsrhetorik des amerikanischen Präsidenten, das Kettenrasseln. Und dass die USA einfach so, trotz UNO, trotz Völkerrecht, ohne grössere Gegenrede Afghanistan angreifen konnten. Und dass dies als legitimer «Akt der Vergeltung» gesehen wurde. Wie einfach es war, Krieg als Rezept gegen Terror zu verkaufen. Deshalb nahm ich auch an den Demonstrationen gegen die Invasion in Afghanistan teil.

«Es war für die USA sehr einfach, Krieg als Rezept gegen Terror zu verkaufen.» Rahel Ruch

9/11 verbinde ich auch mit dem späteren Einmarsch der USA in den Irak. Je mehr ich über den Konflikt, aber auch über die Geschichte lernte, desto abstossender wurde für mich das imperialistische Gehabe der USA und ihrer Verbündeten. Ich ging oft an Demos in jener Zeit, ich engagierte mich in der Friedensbewegung und trat der GSoA bei, für die ich später auch einige Jahre arbeitete. Ich begann, die Zusammenhänge zu erkennen zwischen Schweizer Waffenexporten und den gewalttätigen Konflikten in der Welt. Ich fragte mich: Was können wir von hier aus gegen Kriege tun?

Damals entstand bei der GSoA auch die Volksinitiative gegen Kriegsmaterialexporte. Sie kam am gleichen Sonntag zur Abstimmung wie die Minarettinitiative, im November 2009. Ich fand es absurd, dass unsere Initiative abgelehnt wurde, während das Minarettverbot eine Mehrheit fand. Da sah man, wie sehr sich die Islamfeindlichkeit, die von der SVP seit 9/11 bewirtschaftet wird, schon in der Gesellschaft eingenistet hatte.

Mit den Folgen von 9/11 leben wir bis heute. Die Doktrin vom «Krieg gegen den Terror» hat die Debatte über Sicherheit verändert. Die Akzeptanz von präventiven Überwachungs- und Sicherheitsmassnahmen ist leider seither gewachsen. Ob sich das wieder ändern lässt? Ich bin skeptisch.»

