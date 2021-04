So sollte es im Sommer wieder aussehen, doch der Plan scheint nicht aufzugehen: Der Strand des Clubhotels Tirreno auf Sardinien (2018). Foto: Tamedia

Zwischen Sehnsucht und Koller: Inseln sind schon in normalen Zeiten mythische Orte – schwer erreichbar, irgendwie nicht von dieser Welt. In der Pandemie ist dieser Eindruck noch gewachsen. Und so sind die Ferieninseln im Mittelmeer vor dem Sommer nun schon zum zweiten Mal seit Ausbruch der Seuche für viele müde Europäer eine Art Heilsversprechen.

Mallorca, Kreta, Elba. Fast jeder will auf eine Insel. Als lasse sich das Böse in der wunderbaren Isolation besser kontrollieren. Das denken die Insulaner selbst auch, vernünftig ist es allerdings nicht.

Sardinien etwa wähnte sich im März schon beinahe «Covid-frei». Für einige Wochen öffnete die Insel alles, warb um Touristen und riet zu früher Buchung – denn: Wer weiss, ob die Zimmer nicht bald alle weg sind.

«Sobald die Menschen die Deckung senken, und das Bild aus dem Boxsport trifft es vielleicht ganz gut, erwischt es sie.»

Ein tolles Sommergeschäft soll die Verluste aus der Zwischensaison wettmachen. Das hoffen auch die Griechen und die Spanier. Um jeden Touristen wird gebalgt, schliesslich fürchten viele um ihre Existenz. Gerade Sardinien zeigt aber, wie fragil die Sicherheit ist.

Die schönste Insel der Italiener ist wieder Hotspot, die Abschottung war eine Illusion. Das Böse ist in diesem Fall besonders perfid. Das Virus mutiert und variiert, es reist auch mal unentdeckt mit, offenbart sich erst mit Verzögerung und entwickelt sich dann zur grossen Welle. Sobald die Menschen die Deckung senken, und das Bild aus dem Boxsport trifft es vielleicht ganz gut, erwischt es sie.

Sardinien hoffte schon im letzten Sommer, dass die Deckung solide genug sein würde, um sich und die Diskotheken ganz zu öffnen, und wurde bestraft. Nun verbreitet sich Corona in diesen Tagen nirgendwo in Italien schneller als auf der Insel. Beim Impfen liegen die Sarden zurück. Plötzlich kommt die Sorge auf, dass es am Ende vielleicht doch nicht reicht für diesen Sommer, nicht mit dem Label «Covid-free», dem besten Marketingargument in diesen Zeiten. Es wiegt mehr als türkises Wasser und weisse Sandstrände.

