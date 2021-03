Kaputter Rasen auf der Schützenwiese – Das Heimstadion des FCW steht jetzt in Wil Die Lizenzkommission der Swiss Football League hat dem FC Winterthur die Erlaubnis erteilt, die Heimspiele in Meisterschaft und Cup bis längstens Ende Saison im Stadion Bergholz in Wil durchzuführen. red

Bereits am 12. März gegen Thun hat der FC Winterthur ein Heimspiel auf dem Wiler Kunstrasen bestritten. Madeleine Schoder/Tamedia

Der FCW sah sich aufgrund der Unbespielbarkeit des Schützenwiese-Rasens gezwungen, diesen Antrag zu stellen. Im Vorfeld hatte er diverse Stadien in der weiteren Region evaluiert — prioritär mit Naturrasen.

Weil der FCW wegen des unbespielbaren Terrains bereits in früheren Runden das Heimrecht abgetauscht hat, bestreitet der Club allein im April in der Meisterschaft sechs «Heimspiele», die nun voraussichtlich allesamt in Wil stattfinden. Die nächste Partie wird am Ostersamstag um 18.15 Uhr «zu Hause» gegen den FC Chiasso ausgetragen.

Der FCW möchte so schnell wie möglich auf die Schützenwiese zurückkehren und zumindest die letzten Spiele im Mai unbedingt wieder dort bestreiten. Spätestens für die letzte Runde müsste der er auf der Schützi spielen oder eine andere Lösung finden, weil alle Spiele gleichzeitig stattfinden und bei einer Doppelbelegung der FC Wil im Bergholz Vorrang hat.