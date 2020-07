Serie: Besondere Unterkünfte – Das Hotel, das zu den Gästen kommt Brigitte und Dani Grab haben mit ihrem Team zwei Bauwagen zu Übernachtungsmöglichkeiten umfunktioniert. Ursprünglich für den eigenen Rebberg gedacht, sind die mobilen Hotels inzwischen auch weiter weg unterwegs. Eva Wanner

Das Team Grab bietet die Übernachtung im mobilen Hotel auch im eigenen Rebberg an. Bild: Madeleine Schoder

Eine Rebbergbegehung macht am meisten Spass, wenn auch die Reberzeugnisse probiert werden können. Nur befinden sich Rebberge selten an einem Bahnhof oder auch nur in der Nähe einer Bushaltestelle. Man kommt also mit dem Auto. Dann aber muss man Promille zählen, der Weingenuss bleibt dezimiert, wenn nicht verwehrt.