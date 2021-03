Bei der Lonza in Visp hätte die Schweiz einen eigenen «Bundesimpfstoff» herstellen können. Foto: Stefan Wermuth (AFP)

Die Schweiz hätte Mut gebraucht. Sie hätte 100 Millionen Franken investieren und sie hätte Weitsicht und Offenheit haben müssen, um unbürokratisch zu denken. Dann hätte sie die einmalige Chance nutzen und als erstes Land der Welt mitten in der Pandemie über eine eigene Produktionsanlage für mRNA-Impfstoffe verfügen können. Angegliedert an den Schweizer Konzern Lonza und seine Vakzin-Wirkstoffproduktion für Moderna, aber doch staatlich.

Wir haben das verpasst. Und das, obwohl die Tür für den Schweizer Einstieg weit offen stand. Aber es hat am Willen gefehlt, den Pfad der Trennung zwischen Wirtschaft und Staat zu verlassen. Lieber verhängt die Regierung mehrmals einen Lockdown, zahlt Milliarden für Härtefallhilfen und Kreditbürgschaften und nimmt einen Wirtschaftsrückgang um wöchentlich bis zu 700 Millionen Franken in Kauf, als einige Millionen in die staatliche Produktion eines Impfstoffs zu stecken, der sich schon vergangenes Jahr als aussichtsreicher Kandidat abzeichnete.