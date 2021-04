Impfzentrum in Winterthur – Das Impfen startet auf Sparflamme Bei der Eröffnung am Dienstag war das neue Impfzentrum in Töss nur zu einem Viertel ausgelastet. Sobald genug Impfstoff da ist, soll im 15-Sekunden-Takt geimpft werden. Delia Bachmann

Verena Giger (77) aus Pfungen gehörte zu den Ersten, die im Impfzentrum den Impfstoff von Pfizer/Biontech gegen Covid-19 erhielten. Foto: Marc Dahinden

Endlich geht es los mit dem grossen Impfen. Am Dienstag nach Ostern wurde auf dem Rieter-Areal in Töss das zweitgrösste Impfzentrum im Kanton Zürich eröffnet. Hier können sich künftig bis zu 2500 Personen pro Tag gegen Covid-19 impfen lassen. Im Schnitt sollen es etwa 2000 sein. Beim Start am Dienstag ist das Zentrum von solchen Zahlen aber noch weit entfernt. Weil der Impfstoff knapp ist, erhalten in der ersten Woche nur rund 400 Personen einen Termin.

Zu den Glücklichen gehört Verena Giger aus Pfungen. Ihre Tochter hat sie und ihren Lebenspartner am späten Samstagabend für einen Termin angemeldet: «Wir waren da noch mit dem Wohnwagen und ohne WLAN im Wallis unterwegs», erzählt die 77-Jährige. Obwohl die beiden zu früh dran sind, müssen sie nur kurz auf den schwarzen Stühlen vor den Kabinen warten. Durch das Dach fällt viel Licht in die ehemalige Werkhalle, wodurch sie noch leerer wirkt.