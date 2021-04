Impfen gegen Covid-19 in Winterthur – Das Impfzentrum Winterthur ist startklar Am Dienstag öffnet das Impfzentrum in Winterthur seine Tore. Am ersten Tag werden rund 400 Personen ihre erste Impfdosis erhalten. News gibt es in Sachen «Feiertage». Thomas Münzel

Ostermontag, Blick ins Impfzentrum Winterthur: «Alles ist bereit, jetzt kanns losgehen», sagt Katrin Schmitt, Sprecherin des Impfzentrums. Foto: Katrin Schmitt

Die rund 700 Mitarbeitenden des Impfzentrums Winterthur sind geschult, die Infrastruktur in der Industriehalle auf dem Rieter-Areal ist längst parat, die Hinweisschilder sind angebracht: «Alles ist bereit, jetzt kanns losgehen», sagt Katrin Schmitt, Sprecherin des Covid-Impfzentrums, am Ostermontag auf Anfrage. Und: «Da wir einen sehr guten Zeitplan hatten, ist derzeit überhaupt keine Hektik zu spüren.»

Am Dienstag werden im Impfzentrum Winterthur rund 400 Personen aus der ersten Risikogruppe (Personen ab 75 Jahren) ihre erste Covid-Impfdosis erhalten. Auch in den Folgetagen sollen etwa ähnlich viele betagte Menschen geimpft werden. Wenn genügend Impfstoff vorhanden ist, wird man in Winterthur künftig täglich bis zu 2000 Impfungen durchführen können. Das dürfte voraussichtlich im Mai der Fall sein.