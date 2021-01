Stimmen zur Senatswahl in Georgia – «Das ist das Letzte, was wir brauchen» Wie die US-Fernsehsender das Kopf-an-Kopf-Rennen um die beiden entscheidenden US-Senatssitze in Georgia einschätzen.

CNN-Reporter Chris Cuomo an der «Magic Wall»: Gemäss den US-Medien hat der Demokrat Raphael Warnock das Rennen um einen der beiden Senatssitze von Georgia gewonnen.

Zitterpartie in den wichtigen Stichwahlen im US-Bundesstaat Georgia um zwei Senatssitze: Am Mittwochmorgen meldet der Sender CNN einen Vorsprung des Demokraten Jon Ossoff von 9527 Stimmen gegen den republikanischen Amtsinhaber David Perdue – bei einem Auszählungsstand von über 98 Prozent. Und die Analysten im Wahlstudio sehen den Demokraten bei den noch auszuzählenden Stimmen im Vorteil.

Das gilt auch für die zweite Stichwahl, wo der Demokrat Raphael Warnock deutlicher führt, mit 40’575 Stimmen. CNN sieht für die amtierende Kelly Loeffler keine Chance mehr und hat Warnock deshalb zum Sieger erklärt. Diese Einschätzung teilen die meisten US-Medien.

Fox News: Nicht so schnell

CNN-Reporter Chris Cuomo rechnet an der «Magic Wall» vor, dass in republikanisch geprägten Wahlbezirken weniger Stimmen ausstehen, als in solchen mit einer bisherigen demokratischen Mehrheit. Das spreche dafür, dass die Herausforderer ihren Vorsprung noch ausbauen werden.

Doch jetzt gibt es in DeKalb-County offenbar technische Schwierigkeiten, weswegen 19’000 Wahlzettel manuell eingescannt werden müssen, wie der CNN-Reporter vor Ort berichtet. Das könnte noch bis zu zwei Stunden dauern. «Das ist das Letzte, was wir brauchen», sagte Chris Cuomo zu den Schwierigkeiten in DeKalb. Er befürchtet, dass die Verlierer der Wahl den Ausgang aufgrund dieses Zwischenfalls anzweifeln werden.

Die Republikaner dürfen sich vom Wahlbezirk DeKalb aber ohnehin nichts erhoffen, bis anhin gingen über 80 Prozent der Stimmen an die demokratischen Herausforderer.

Fox News hat die gleichen Zahlen wie CNN, sieht aber für Loeffler noch Chancen, um Warnock zu überholen. Der Sender hat vor allem für republikanische Zuschauer und sagt: «Nicht so schnell». Warnock habe seinen Sieg zu früh ausgerufen.

Das «Decision Desk» des Senders rechnet allerdings unabhängig und teilt die Einschätzung der anderen Medien: Die Analysten haben Warnock ebenfalls zum Sieger erklärt.

Raphael Warnock meldete sich auf Youtube bereits zu Wort. Der Demokrat liegt gegen die amtierende republikanische Senatorin Kelly Loeffler vorne, sein Vorsprung schmilzt aber. Im anderen Rennen liegen David Perdue und Jon Ossoff praktisch gleichauf. Foto: Youtube/Raphael Warnock (Keystone/EPA)

Erste Analysen

In einer ersten Expertenrunde des Nachrichtensenders CNN sehen Analysten verschiedene Gründe für das gute Abschneiden der Demokraten im Südstaat. Den Ausschlag gaben demnach vor allem afroamerikanische Wähler in den Vororten. Diese hätten noch bei den Präsidentschaftswahlen 2012 mit grosser Mehrheit den Republikaner Mitt Romney gewählt und nicht etwa den amtierenden Barack Obama. Nun hat sich das Blatt offenbar gewendet und die Demokraten konnten in den Vororten mehr Stimmen von Afroamerikanern holen.

Auch das mitgeschnittene Telefongespräch von Noch-Präsident Donald Trump vom Wochenende war ein Faktor, der die Demokraten über die Ziellinie gestossen haben könnte. Dazu kommt der Wahlkampfauftritt, der sich vor allem um Trump und weniger um die beiden republikanischen Senatoren drehte – das habe kaum geholfen. Durch die ständigen Vorwürfe, dass die Wahlen ohnehin gefälscht seien, sei auch anzunehmen, dass viele Republikaner gar nicht erst wählen gingen.

Dem Demokraten Jon Osoff hält Fox News zugute, dass er einen sehr guten Wahlkampf bei jungen Wählern gemacht habe. Osoff habe rund 2000 junge Männer und Frauen im ganzen Bundesstaat für sich gewinnen können, welche via Apps in ihrer Altersgruppe für die Wahl warben. So hätten die Demokraten mehr Menschen erreichen können.

Demokraten brauchen beide Sitze

Die Stichwahlen in dem südlichen Bundesstaat entscheiden über die künftigen Mehrheitsverhältnisse im US-Senat – und darüber, auf wie viel Spielraum der künftige US-Präsident Joe Biden in den ersten zwei Jahren seiner Amtszeit hoffen kann. Denn vom Wahlausgang in Georgia hängt ab, ob Bidens Demokraten doch noch die Kontrolle über den Senat erringen können.

Den Republikanern vom scheidenden US-Präsidenten Donald Trump reicht auch nur ein weiterer Sitz, um die Mehrheit in der Parlamentskammer knapp zu behalten. Der Senat bestätigt unter anderem Kandidaten des Präsidenten für hohe Regierungsposten oder das Oberste Gericht und kann Gesetzesvorhaben blockieren.

Am 3. November hatte parallel zur Präsidentschaftswahl auch etwa ein Drittel der Senatssitze zur Abstimmung gestanden. In Georgia erreichte im ersten Durchgang jedoch keiner der Senats-Kandidaten die nötige absolute Mehrheit. Das machte die Stichwahlen nötig.

Die demokratischen Kandidaten müssten sich beide durchsetzen, damit es eine Pattsituation mit 50 zu 50 Stimmen in der Kammer gibt. Ein Patt könnte dann von Amts wegen von der künftigen US-Vizepräsidentin Kamala Harris zu Gunsten der Demokraten aufgelöst werden. Zunächst war unklar, wann es belastbare Ergebnisse aus Georgia geben wird.

SDA/anf