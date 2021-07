Jimmy und Rosalynn Carter feiern 75. Hochzeitstag – «Das ist die Frau, die ich heiraten werde» Der frühere US-Präsident hat seine Frau zum Jubiläum mit Schmuck überrascht. Das grosse Fest steigt in einer Schule.

Sie kennen sich alle aus im Weissen Haus: Ex-Präsident Jimmy Carter und seine Frau Rosalynn Carter erhalten Besuch von Joe Biden und First Lady Jill Biden. Foto: Keystone

Der frühere US-Präsident Jimmy Carter hat seine Frau Rosalynn zum 75. Hochzeitstag mit einer Diamantkette überrascht. Der 96-jährige Friedensnobelpreisträger und seine drei Jahre jüngere Frau verbrachten am Mittwoch einen «ruhigen Tag» in ihrem Haus in Plains im Südstaat Georgia, wie eine Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. «Präsident Carter gab ihr eine Halskette mit Diamant-Anhänger.»

Mit Gästen feiern wollen die Carters ihren Hochzeitstag am Samstag in einer Schule in Plains. Das Paar hatte sich 1945 kennengelernt, als Carter die Navy-Akademie besuchte. Am nächsten Tag soll Jimmy Carter zu seiner Mutter gesagt haben: «Das ist die Frau, die ich heiraten werde.» Die Nachbarstochter der Carters, die damals noch Rosalynn Smith hieß, brauchte etwas länger: Den ersten Heiratsantrag im Dezember 1945 lehnte sie ab, er kam ihr zu früh. Den zweiten nahm sie an, am 7. Juli 1946 heiratete das Paar.

Jimmy Carter übernahm nach seiner Karriere bei der Marine die Erdnussfarm seiner Familie, stieg dann in die Politik ein und wurde 1970 zum Gouverneur von Georgia gewählt. Bei der Präsidentschaftswahl 1976 besiegte der Demokrat den republikanischen Amtsinhaber Gerald Ford. Carter wurde vier Jahre später aber nach nur einer Amtszeit wieder abgewählt, er unterlag seinem republikanischen Herausforderer Ronald Reagan deutlich.

1982 gründete Carter seine Nichtregierungsorganisation Carter Center, die sich unter anderem für friedliche Konfliktlösungen in aller Welt einsetzt. 2002 wurde er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Er ist der älteste lebende Ex-Präsident der USA.

