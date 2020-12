Wunderliche Weihnachtsgeschichte – Das ist die Krönung! Die hochschwangere Maria sucht verzweifelt eine Wohnung. Dabei merkt sie, dass im Kanton Zürich ziemlich alles schiefläuft. Mit Ausnahme des Contact-Tracings, das – fast – tadellos funktioniert. Michel Wenzler

Es ist bitterkalt im Zürcher Seefeldquartier. Vor einer Grossüberbauung hat sich eine lange Schlange gebildet. Auch Maria steht da. Die Menschen warten geduldig. Nur ein vornehm gekleideter Herr versucht, sich an den Leuten vorbeizuschlängeln.

Vornehmer Herr: (spricht Maria an) Entschuldigung, kann ich hier vorbei?

Maria: Nicht drängeln! Immer der Reihe nach, und schön Abstand halten! Du hältst dich wohl für etwas Besseres?

Vornehmer Herr: Nun, ich will nicht so sein – aber ja: In meinem Land bin ich ein König.

Maria: Ein König, soso. Dann wirst du hier aber keine dieser günstigen städtischen Wohnungen bekommen. Die Siedlung Hornbach ist für ganz normale Leute gedacht.