Das Hauptgebäude von Google Schweiz an der Europaallee in Zürich, aufgenommen im September 2019.

Der Ausfall war von relativ kurzer Dauer. Wie schlimm war das jetzt?

Was beim heutigen Fall ausserordentlich ist: Es war praktisch die ganze Welt betroffen und fast alle Dienste von Google, von Youtube bis Gmail. Das ist ein Worst-Case-Szenario für Google, das kann nicht in ihrem Interesse sein. Verheerend ist insbesondere, dass die Workplaces nicht funktionierten, also die ganzen Geschäftsanwendungen, auf die so viele Firmen setzen.