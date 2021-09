YB-Sensation gegen Manchester United – «Das ist einmalig» Was für ein Paukenschlag! Die Young Boys gewinnen gegen Manchester United 2:1 – das sagen die Akteure.

Die Sensation: YB bezwingt Manchester United in der Champions League 2:1. Foto: Sebastien Bozon (AFP

Die Young Boys starten mit einer faustdicken Überraschung in die Champions-League-Saison 2021/22. Im Heimspiel gegen Gruppenfavorit Manchester United gewinnen die Berner 2:1, dank einem Tor in der 95. Minute. Klar, dass das Wankdorf zum Partytempel wurde. Das sagen die Akteure zur Sensation von Bern:

Christian Fassnacht

«Wir waren unglaublich solidarisch, auch bei elf gegen elf waren wir gut im Spiel. Mit der roten Karte ist die Partie ganz gekippt. Wir waren am Ende der verdiente Sieger. Wir hatten nichts zu verlieren und wollten spielen wie in der Meisterschaft. Klar wurde es in Überzahl einfacher, aber zuerst muss man auch diesen Willen an den Tag legen – und das haben wir getan»

David Wagner

«Wir haben schon ein paar Spiele gewonnen, aber in der Champions League gegen Manchester United, das ist einmalig. Ich freue mich einfach für alle, die anwesend waren. Jeder einzelne hier hat heute seinen Beitrag geleistet. Die Jungs sind über ihre Grenzen gegangen, das geht nur, wenn man so unterstützt wird. Wir sind beharrlich geblieben. Wir wollten ja unsere Intensität, unsere Aggressivität, unsere Leidenschaft reinbringen. Die Jungs haben es super gemacht. Ganz, ganz grosses Kompliment.»

Michel Aebischer

«Wir hatten Respekt, aber sicher keine Angst. Nach dem Gegentor haben wir eine gute Reaktion gezeigt und bewiesen, dass wir gegen eine solche Mannschaft bestehen können. Wenn du in der 95. Minute das entscheidende Tor machst, dann ist die Erleichterung sehr, sehr gross.»

Ole Gunnar Solskjaer

«Wir sind enttäuscht, aber wir sind das letzte Mal in der Gruppe gescheitert, obwohl wir mit zwei Siegen gestartet sind. Wir brauchen 12 Punkte und das hier war das erste von sechs Spielen. Wir waren in der ersten Halbzeit etwas enttäuschend. In der zweiten Halbzeit war ich stolz auf meine Spieler. YB hat zwar zwei Tore erzielt, aber sie hatten nicht all zu viele Chancen. Ich verstehe die Rote Karte. Es war ein Fehler von Wan-Bissaka. Wichtig ist, dass es dem anderen Jungen wieder gut geht.»

Sandro Lauper

«In so einem Spiel musst du über den Kampf ins Spiel kommen. Wir wurden sozusagen belohnt mit der Roten Karte – und am Ende mit dem 2:1. Nach dem Platzverweis hatten sie gegen vorne fast nichts mehr. Wir sind seit ein paar Jahren zusammen und eine funktionierende Einheit, das hat man gesehen. Heute werden wir sicher noch etwas länger mit den Familien höckeln – aber morgen geht es bereits weiter. Wir sind mitten in der Saison.»

