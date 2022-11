Tössverbreiterung in Wila – «Das ist erstaunlich vernünftig» Die Bevölkerung reagiert positiv auf den Projektentwurf des Kantons zur naturnahen Gestaltung der Töss. Rafael Rohner

In diesem Bereich bei Wila soll die Töss mehr Platz erhalten und naturnaher gestaltet werden. Foto: Madeleine Schoder

Die geplante Neugestaltung der Töss weckte in Wila anfangs grossen Widerstand, Landverlust und Massentourismus wurden befürchtet. Am Donnerstagabend bei der Präsentation des Projektentwurfs war davon im gut gefüllten Eichhaldesaal in Wila nicht mehr viel zu spüren. Die Präsentation der Kantonsvertreter löste im rund 150-köpfigen Publikum keine Kritik aus, im Gegenteil: «Ich bin erstaunt, wie vernünftig das ist», sagte ein Votant. Auch beim anschliessenden Apéro war der Tenor insgesamt klar: Viele sind zufrieden.