Kriegsschrott-Kunst aus der Ukraine – «Das ist meine persönliche Vendetta gegen Putin» Im Auftrag der Ukraine fertigte er 2002 eine Skulptur für Wladimir Putin, heute verschweisst der Bildhauer Mikhail Reva in Odessa Kriegsschrott. Das hier ist seine Geschichte. Tomas Avenarius

Der «russische Bär», geformt aus Kriegs- und Gefechtsschrott, soll am Ende rund vier Meter hoch werden. Foto: Mikhail Reva

«Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.» Grosse Worte eines grossen Mannes. Immanuel Kant, Philosoph. Dessen ganz grosser Gedanke ist eingraviert in ein ziemlich kleines Stück Kunst oder, vielleicht doch eher, Kunsthandwerk. Es ist eine Art Kompass, gearbeitet in Gold, er sieht aus wie eine Taschenuhr und ist zugleich Sonnenuhr und Sextant. Eine Weile hat das fein ziselierte Instrument auf dem Schreibtisch eines Mannes gestanden, der in Sachen Moral und Ehrfurcht vor der Schöpfung alles andere als feinfühlig ist und absolut orientierungsfrei: Wladimir Wladimirowitsch Putin.